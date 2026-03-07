La guerra de Irán, una oportunidad para el 'hub' de defensa valenciano

La escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el aumento del gasto militar en Europa refuerzan el papel de la industria tecnológica e industrial vinculada a la seguridad. En este contexto, el recién creado Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana se posiciona como un "polo de atracción" de proyectos y financiación europea vinculados a este sector estratégico.

Desde la propia plataforma empresarial subrayan que el actual escenario internacional refuerza la necesidad de invertir en seguridad y defensa, lo que abre oportunidades para el tejido productivo valenciano. "Entendemos que en el contexto actual es necesaria la inversión en seguridad de Europa y ahí, las empresas que formamos el Hub de Defensa podemos aportar experiencia en tecnología, ciberseguridad, digitalización, materiales, diversos suministros, cadena logística, energía, posicionamiento y geolocalización, drones”, explican desde la organización.

El hub integra a clústeres empresariales y asociaciones sectoriales que abarcan desde la industria aeroespacial hasta la automoción, pasando por el ámbito digital, las 'startups' o el sector químico. En total, la iniciativa reúne a 12 organizaciones empresariales que representan a unas 3.300 empresas de toda la Comunitat Valenciana.

Entre los sectores con mayor potencial destacan también las empresas vinculadas a la automoción y la movilidad, que cuentan con experiencia en la fabricación de componentes complejos y en procesos de certificación. “Toda la cadena de suministros del sector de automoción y movilidad puede fabricar piezas y componentes”, señalan desde el hub, que también destaca la capacidad tecnológica de las compañías del ámbito digital y de ciberseguridad para responder a los nuevos retos del sector.

Alto nivel de confidencialidad

Aunque los proyectos vinculados a la defensa, generalmente, requieren un alto nivel de confidencialidad, algunas iniciativas ya están en marcha, como explican desde el hub. Una de ellas es el proyecto Techdual, impulsado desde el clúster de automoción AVIA, que plantea el desarrollo de una plataforma terrestre no tripulada propulsada por hidrógeno. El sistema consiste en un vehículo modular de tamaño medio equipado con depósitos seguros, blindajes ligeros y comunicaciones avanzadas, además de un sistema digital para planificación, monitorización y teleoperación inmersiva.

Desde el hub matizan, no obstante, que el desarrollo de proyectos de defensa no depende de acontecimientos puntuales. "Los proyectos en defensa no se improvisan porque vienen de la mano de instituciones nacionales y supranacionales", señalan.

800.000 millones en seguridad

El impulso definitivo podría llegar de la financiación europea. La Comisión Europea prevé movilizar hasta 800.000 millones de euros para reforzar la seguridad y la defensa del continente. "La industria valenciana tiene que ser capaz de atraer parte del porcentaje de esa inversión a proyectos que se desarrollen aquí", sostienen desde el hub.

"Las empresas valencianas tienen capacidades para asumir cualquier reto de manera casi inminente", destacan desde el hub, que aspira a consolidarse como un nodo de colaboración capaz de integrar capacidades industriales, tecnológicas y logísticas.

La hoja de ruta pasa ahora por ampliar alianzas con otras regiones y plataformas europeas. La colaboración internacional será clave para competir en un sector cada vez más estratégico en el que la tecnología, la industria y la seguridad avanzan de forma cada vez más interconectada.