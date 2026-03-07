Mujeres que rompen barreras en sectores masculinizados: "Ser mujer no me limita; al contrario, me ha dado más fuerza"

Lorena, Dagmar, Nika, Sandra, Magdalena, Virginia, Elisabeth o Claire. Todas tienen algo en común, pero fuera de lo habitual: son mujeres que trabajan en sectores masculinizados. Forman parte del pequeño porcentaje de mujeres que son fontaneras, carretilleras, estibadoras, electricistas, transportistas o mecánicas. Y no son percepciones, sino números.

Según los datos del último semestre de 2025 del Observatorio de las Ocupaciones, solo el 1,7 % de los contratos que se hicieron a electricistas fue a mujeres y el 2,6 % a mecánicas de vehículos de motor. En la industria, las mujeres constituyen aproximadamente el 27,4 % de la ocupación total del sector, según apunta CC OO sobre la Encuesta de Población Activa (EPA) 2024.

La Encuesta Trimestral de Coste Laboral revela que la industria manufacturera, la construcción o el transporte y almacenamiento son algunos de los segmentos laborales con mayor falta de mano de obra. Y sin, embargo, las mujeres -que representan la mitad de la población-, siguen estando infrarrepresentadas.

Cada 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, ellas reivindican que «la capacidad, la formación y la actitud son lo que realmente importa», más allá de los géneros. No son solo número, son voces e historias. Las suyas.

Magdalena, Lorena y Dagmar

Magdalena Verdú es fontanera con más de 30 años de experiencia y al frente de la empresa instaladora valenciana Segurgas. Comenzó de la mano de su padre en el sector instalaciones de gas para después, por su cuenta, formarse en cursos especializados de Industria. Asegura que el panorama ha cambiado en cuanto a prejuicios. «Hoy salvo excepciones mínimas no tengo los problemas que sí tenía hace 35 años». Reconoce que «la falta de mano de obra es un problema que tenemos que resolver entre todos con formación y implementación». Afortunadamente, «las mujeres optan cada vez por cursos y formaciones en este sector», añade.

Magdalena Verdú. / Levante-EMV

Lorena Gallego se sube cada jornada a una carretilla elevadora en la empresa Zummo y coordina la entrada y distribución de material en fábrica. Se formó hace más de 15 años -ahora tiene 44-, primero como encargada de almacén y después consiguió el carné de carretillera. Eligió un oficio «que exige precisión y responsabilidad», y nunca lo ha entendido como ‘de hombres’. Fue la primera mujer en el equipo logístico tanto en su anterior empresa como en la actual. «Manejar una carretilla elevadora requiere precisión, concentración y seguridad, y eso me motiva», explica. «Siempre me han gustado los retos y creo que este oficio hace visible que una mujer también puede desempeñar lo», explica.

Relata que, en ocasiones, «algún transportista se sorprende» al verla maniobrar, pero las reticencias iniciales suelen transformarse en felicitaciones por su destreza. No percibe obstáculos estructurales en su compañía, pero fuera del entorno laboral todavía hay quien arquea las cejas cuando dice a qué se dedica. «Pero no me preocupa», matiza. «La capacidad, la formación y la actitud son lo que realmente importa. Ser mujer no me limita; al contrario, me ha dado más fuerza para demostrar que podemos desempeñar cualquier trabajo igual de bien».

Además, añade, «me siento orgullosa de ser ejemplo para otras mujeres que estén pensando en dedicarse a profesiones industriales o logísticas. Lo importante es que cada persona elija lo que le guste, sin dejarse llevar por estereotipos», dice.

Lorena Gallego. / Levante-EMV

Muy distinta es la trayectoria Dagmar Herchlová, de 62 años y cerca de dos millones de kilómetros a sus espaldas como transportista. Tras la crisis de 2008 dejó la música en Gran Canaria y se reinventó al volante de un tráiler. Hoy conduce un Scania de 460 caballos para la firma valenciana Delgo, transportando cítricos por Europa. Sus rutas la llevan de València a Praga, París o Berlín, en jornadas que pueden alcanzar 15 horas.

Describe el compañerismo entre transportistas como una «red» de apoyo, aunque admite haber sufrido algún reproche aislado por ocupar un espacio considerado masculino. «Solo una vez se me acercó un camionero bastante alterado y me reprochó que quisiera comportarme como un ‘macho’», lamenta. Para ella, lo más duro no es el camión ni la carga ni siquiera posibles prejuicios, sino la distancia de la familia.

Dagmar Herchlová. / Levante-EMV

Sandra, Virginia, y Elisabeth

En el puerto de València, Sandra Martínez, de 24 años, opera maquinaria pesada y realiza labores de trinca para asegurar contenedores y vehículos antes de que zarpen los buques. Se formó en un grado superior de Transporte y Logística y completó los carnés necesarios para desempeñar su labor. En el recinto portuario el proceso de incorporación femenina comenzó hace décadas y hoy la presencia de mujeres es significativa (el 85 % de las estibadoras españolas trabaja en el puerto de València), aunque en tareas especialmente físicas, como la trinca manual, siguen siendo minoría. «Somos unas 7 u 8», cuenta.

Sandra no ha encontrado más barreras que las inherentes a la turnicidad o al trabajo a la intemperie. «Aún así hay puestos que suponen trabajos más físicos y la sociedad puede pensar que al ser mujer no estás igual de capacitada, pero al final es un trabajo que realizamos igual que los hombres y estoy segura de que cada vez más mujeres de las nuevas se sumarán a aprender a hacer este tipo de trabajos».

Sandra Martínez. / Levante-EMV

También tiene 24 años Virginia Plaza, ingeniera de Procesos en la línea de cigüeñales de la planta de motores de Ford en Almussafes. Su trayectoria combina formación profesional en Mecatrónica Industrial con el grado en Ingeniería Mecánica, que cursó mientras trabajaba en turno de noche como operaria. Su trabajo final, desarrollado en el departamento de Nuevas Tecnologías, obtuvo matrícula de honor y fue implantado en línea. «Desde pequeña he tenido curiosidad e interés con todo lo relacionado con procesos de fabricación y mecánica a nivel industrial. Además, es un sector que constantemente evoluciona, por lo cual es un aprendizaje continuo y que avanza a pasos agigantados», relata.

Virginia Plaza. / Levante-EMV

En la misma factoría trabaja Elisabeth Sánchez, de 48 años, jefa de equipo de tres cuartos de herramientas clave para el mecanizado de culatas, bloques y cigüeñales. Formada en Electromecánica, dirige áreas técnicas como el Tool Crib o el afilado de herramientas. Explica que, cuando alguien pregunta por el responsable, «a menudo da por hecho que será un hombre». Esa inercia cultural es, en su opinión, el principal prejuicio: la tendencia «a ver antes a la mujer que a la profesional».

Elisabeth Sánchez. / Levante-EMV

Nika y Claire

Nika Berezina es electricista y «manitas», como ella se define. Nika llegó de Rusia con dos carreras -Economía y Psicología-, pero cuando llegó a España tuvo que empezar de nuevo. Actualmente, cursa el certificado profesional de instaladora eléctrica. «Desde pequeña aprendí ayudando a mis abuelos y padres. En mi familia, si algo se rompía, primero intentábamos arreglarlo. Yo investigaba cómo se hacía y lo reparaba. Esa curiosidad y autonomía me han acompañado toda la vida», asegura. En España ha trabajado en una granja, como asistente personal, limpiadora y peona de albañilería. «Cada trabajo ha sido parte de mi camino. No ha sido fácil, pero cada experiencia me ha hecho más fuerte y más consciente de quién soy y qué quiero aportar».

Nika Berezina / Levante-EMV

Más allá de las grandes plantas industriales, Claire Lau, de 53 años, se forma como ascensorista en un curso impulsado por Cruz Roja y la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval). Las pregunta «por qué estás aquí» sigue siendo habitual, dice, y critica que en algunos entornos «ni siquiera existen instalaciones adaptadas para mujeres». Su testimonio revela que la barrera no siempre es la cualificación, sino la persistencia de estereotipos que todavía priorizan candidaturas masculinas.

Claire Lau, junto a una compañera. / Levante-EMV

El presidente de la Femeval, Vicente Lafuente, sostiene que «las mujeres ya están presentes en todos los ámbitos de nuestras empresas: desde los oficios tradicionales y los puestos más innovadores hasta los de responsabilidad y liderazgo». No obstante, reconoce que su peso en las plantillas no alcanza el 30 %.

El ‘suelo pegajoso’

Empar Pablo Martínez, secretaria de Dones i Igualtat de CC OO PV, advierte de que la segregación horizontal sigue operando como un ‘suelo pegajoso’ que concentra a las mujeres en actividades peor valoradas y retribuidas. Las brechas salariales y de pensiones tienen su origen en esa distribución desigual y reclama medidas de acción positiva eficaces en la negociación colectiva para favorecer la incorporación femenina a sectores como la construcción, el transporte o la industria, donde están infrarrepresentadas.

Las historias de Lorena, Dagmar, Nika, Sandra, Magdalena, Virginia, Elisabeth y Claire no son excepciones, sino señales de un cambio todavía incompleto. Ellas operan carretillas, conducen tráileres, aseguran cargas portuarias, diseñan procesos industriales o se preparan para mantener ascensores. Sus trayectorias desmontan la falsa dicotomía entre fuerza y técnica, liderazgo y género. Este 8 de marzo, sus voces recuerdan que la igualdad no es una consigna abstracta, sino una práctica diaria que se construye turno a turno, kilómetro a kilómetro y pieza a pieza, hasta que el dato estadístico deje de ser noticia y la presencia de mujeres en cualquier oficio sea, simplemente, lo normal.