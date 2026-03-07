MYR Hoteles invierte cien millones en cinco establecimientos en València

La cadena MYR Hoteles invierte cien millones de euros en cinco nuevos establecimientos en València. La firma valenciana apuesta por establecimientos de cuatro estrellas y de cinco estrellas gran lujo y sumará a su cartera 268 habitaciones en los próximos dos años. La empresa hotelera pertenece a Comatel, un grupo con sede en Catarroja cuya principal rama de actividad es el negocio de los juegos de azar.

MYR cuenta actualmente con los establecimientos Palacio de Vallier (un cinco estrellas frente al Palau de la Generalitat), Marqués House (un cuatro estrellas superior junto al Palacio del Marqués de Dos Aguas), Puerta de Serranos (un cuatro estrellas superior frente a las Torres de Serranos) y Plaza del Mercado (un cuatro estrellas al lado del Mercado Central). La compañía está muy centrada en establecimientos de alta gama y no escatima en recursos.

El proyecto más inminente es un establecimiento de cinco estrellas gran lujo en el distrito Marítimo cerca de la Ciudad de las Ciencias y el puerto. MYR compró a Bancale Servicios Integrales SL un edificio de la plaza Cardenal Benlloch, esquina con la avenida del Puerto, con el objetivo de albergar en el antiguo centro de datos del Banco de Valencia el quinto establecimiento de la cadena en València. Es un edificio en esquina que se está transformando en The Bank Hotel con 103 habitaciones (varias de ellas tipo suite) distribuidas en las seis plantas que componen el cuerpo central del inmueble.

Cinco estrellas gran lujo

Fidel Molina, fundador de Comatel, explica que The Bank Hotel contará con una suite de 125 metros cuadrados y tendrá un acabado superior al de Palacio de Vallier, que hasta ahora es la joya de la corona de la cadena. "Va a ser un hotel de categoría cinco estrellas gran lujo. Vamos a ofrecer la mejor suite de València", subraya. La intención es que abra las puertas este verano.

La ciudad ofrece actualmente poco más de un millar de habitaciones de cinco estrellas y todavía está lejos de las más de seis mil de Barcelona o las más de cinco mil de Madrid, pero los expertos inciden en que el crecimiento es imparable. En 2028 habrá 1.653 habitaciones de cinco estrellas en el Cap i Casal (un 65 % más). El último hotel de cinco estrellas abierto en València es el establecimiento Grand Hotel Centenari, que opera bajo la marca Autograph Collection. La enseña Autograph Collection representa a hoteles independientes de categoría de lujo dentro de la cartera de Marriott International.

Gran Vía Marqués del Túria

MYR Hoteles avanza en su segundo proyecto en València, que es un establecimiento ubicado en la Gran Vía Marqués del Túria número 3. El hotel tendrá 32 habitaciones. MYR compró el edificio por unos cuatro millones de euros a una compañía de Madrid.

El tercer proyecto que está acometiendo el grupo liderado por Fidel Molina es un hotel de cuatro estrellas y setenta habitaciones y que ya está en construcción junto al Roig Arena. El cuarto hotel estará ubicado en la plaza de la Merced del Cap i Casal junto a un edificio de apartamentos turísticos del grupo. El hotel tendrá 33 habitaciones y la inauguración está prevista para dentro de un año y medio.

Calle de la Paz

El quinto hotel en el que está trabajando la compañía es un establecimiento de cuatro estrellas y treinta habitaciones en la calle de en Sala de València (junto a la calle de la Paz). Las obras ya han comenzado y el inmueble alberga un horno del siglo XVII. El objetivo de MYR Hoteles es abrirlo en dos años y medio.

La compañía apuesta por tener en propiedad los inmuebles, aunque en el caso del Palacio de Vallier firmó un contrato de arrendamiento a 25 años porque los dueños no querían desprenderse del inmueble.