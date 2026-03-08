Cocircular, el asistente digital para tratar los residuos en las empresas

La idea partió del conocido emprendedor Iker Marcaide. Era noviembre de 2018 cuando le presentaron a la alcireña Paula Sánchez. "Ellos iban a montar un vehículo para impulsar empresas con impacto medioambiental y social positivo y me propuso que hiciera un modelo de negocio alrededor de los residuos", recordaba esta semana la empresaria sobre los orígenes de Cocircular, la firma de la que es cofundadora y CEO.

La mercantil la constituyeron en agosto de 2020 y rápidamente se situaron bajo el paraguas de Zubilabs, una firma de Marcaide que opera al modo de la Lanzadera de Juan Roig, es decir, como aceleradora de compañías emergentes. Allí "acabamos de pergeñar el proyecto", que tiene como misión erradicar los residuos y los vertederos. ¿Cómo? "Entendiendo la cadena de valor alrededor del residuo. Quién participa, ver por qué circuito pasan las empresas, el proceso de gestión del residuo. Introducimos el concepto circular para los vertederos y la reutilización de los residuos", explica Sánchez.

Plataforma

El proyecto se articula a través de una SAAS, es decir una plataforma tecnológica digital, "en la que medimos la trazabilidad del residuo, cada movimiento que realiza". Esa herramienta es la que Cocircular vende a sus clientes, que son las empresas mayoritariamente. Aunque el servicio incorpora más cosas: "También les acompañamos en el proceso de la gestión circular de los residuos, con protocolos, como la reducción de costes o la aplicación de normativa", asegura la confundadora.

Paula Sánchez y Leo Martínez, el miércoles, en la sede de Lanzadera / Germán Caballero

No es la única que estuvo de origen en el proyecto. En el principio eran ella, el director tecnológico, Leo Martínez, y Zubilabs. Sánchez explica que, en el tiempo transcurrido desde entonces, la empresa ha recibido varias inyecciones de capital, a resultas de las cuales los dos emprendedores fundadores tienen ahora un 40 % de las acciones de la empresa, mientras que el 60 % restante se lo reparten Zubilabs y otros socios.

Factuación

En 2025, Cocircular, aunque había entrado ya en otros sectores, como la construcción, era una empresa en crecimiento, según admite su cofundadora, y decidió entrar en Lanzadera con el objetivo de "profesionalizarnos más y entrar en contacto con otras empresas". A estas alturas, esa etapa ya ha terminado. Se trataba de un programa de seis meses de duración, "pero hemos continuado siendo residentes". La aceleradora de Juan Roig les alquila un espacio. "Varios días a la semana trabajamos desde aquí", apunta Sánchez, que estudió arquitectura técnica en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y que obtuvo también un master en dirección de empresas, además de recibir un premio a mujer emprendedor en Marina de Empresas, el complejo de emprendimiento que lidera el dueño de Mercadona.

Cocircular cerró el pasado ejercicio con una facturación de 1,235 millones de euros y cuenta con una plantilla de 20 trabajadores. En cuanto a las previsiones, Paula Sánchez explica que la firma está inmersa en otra ronda de financiación que alcanzará los dos millones de euros y de la que ya ha logrado el 50 %. Las dos líneas de crecimiento para los próximos años pasan por entrar en otros sectores, como la industria y el retail, por un lado, y, por otro, por ser la primera certificadora digital de la gestión circular de residuos. En cuanto a abrirse al exterior, en los próximos tres años la intención es centrarse en España y Portugal. Será hacia 2029 cuanto la firma se plantee su internacionalización más allá de la península ibérica.