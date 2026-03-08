El coste de volar a Asia sin pasar por el Golfo se dispara

El coste para los valencianos de viajar a Asia sin pasar por los países del Golfo Pérsico se ha disparado. Más de un tercio de las rutas a Asia desde España pasan por Doha (Catar), Dubái (Emiratos Árabes) o Abu Dabi (Emiratos Árabes) y la opción de volar a través de los aeropuertos de Londres, París, Ámsterdam o Frankfurt está por las nubes. El sistema tarifario de las aerolíneas, que prima las compras con antelación, ha dejado a los valencianos sin una alternativa a precios razonables.

Eva Blasco, presidenta de la Asociación Mundial de Agentes de Viajes (World Travel Agents Associations Alliance -WTAAA-), explica que las aerolíneas operan con un sistema de precios que condiciona la oferta de los billetes más baratos a su compra con antelación. "El incremento de precios es normal, es la ley de la oferta y la demanda. El momento óptimo para comprar un billete es de seis meses de antelación", advierte. Blasco precisa que con este sistema se puede volar de València a un país asiático por 700 euros si se reserva con antelación, pero si se espera al último momento el billete puede subir hasta los 1.500 euros.

"Las compañías, salvo Ryanair que funciona de otra manera, sacan los billetes por tramos con el objetivo de rentabilizar al máximo", subraya la presidenta de la Asociación Mundial de Agentes de Viajes. "Ahora solo quedan los billetes caros. Los alemanes y los británicos compran con hasta un año de antelación y los vuelos ya estaban llenos antes del estallido de la guerra", asegura.

Precios excepcionales

Esta escasez de asientos ha llevado los precios a niveles excepcionales en diversas aerolíneas que operan entre los principales aeropuertos europeos y la región de Asia-Pacífico. La compañía Cathay Pacific Airways no dispone de asientos en clase económica para la ruta Hong Kong-Londres hasta el 11 de marzo. El coste de un boleto de ida para esa fecha asciende a 2.327 euros. La compañía australiana Qantas Airways no ofrece billetes para sus rutas habituales vía Perth o Singapur hacia Londres hasta el 17 de marzo con precios que parten de los 1.910 euros por trayecto. Como alternativa, se ofrecen escalas costosas en Johannesburgo.

Alternativas

Eva Blasco explica sobre la situación actual que "la operativa aérea es muy compleja" y que desde la covid, en la que las aeronaves estuvieron paradas, "esta es la peor crisis operativa a la que las aerolíneas se han enfrentado". Las aerolíneas más afectadas son Qatar Airways (que tiene su hub en Doha), Emirates (Dubái) y Etihad (Abu Dabi). Blasco explica que esos hubs no se pueden trasladar por lo que permanecerán muy afectados mientras duren los ataques de Irán. Una de las compañías aéreas más beneficiadas por el cierre del espacio aéreo en el Golfo Pérsico es Turkish Airlines, que tiene su hub en el aeropuerto de Estambul, desde donde conecta Europa con África y Asia.

A día de hoy, la operativa entre Europa y Asia se articula en torno al corredor central (mar Caspio), corredor sur (Egipto y Arabia) y la ruta polar (opción para conectar el continente con el noreste de Asia -Japón y Corea del Sur). Por otra parte, las aerolíneas chinas mantienen en ciertos casos permisos para utilizar rutas más cortas por territorio ruso, lo que les da una ventaja competitiva sobre sus competidores occidentales.

Aluvión de llamadas

Qatar Airways o Emirates, las principales operadoras de las regiones, han pedido a sus clientes que consulten sus canales de información para mantenerse al tanto de las novedades, ante el aluvión de llamadas que reciben para saber si podrán volar o no hacia sus destinos finales. "Estamos experimentando un alto volumen de llamadas, por lo que los tiempos de espera podrían ser más largos de lo habitual. Por favor, contáctenos solo si viaja en las próximas 48 horas", dicen desde la aerolínea catarí.

Por su parte, Emirates recomienda a sus clientes que comprueben el estado de su vuelo, revisen las últimas noticias operativas en su web y miren su correo electrónico para ver si hay alguna notificación sobre cambios o cancelaciones en sus vuelos antes de acudir al aeropuerto. "Nos gustaría agradecer a nuestros clientes su comprensión y paciencia", añaden. Además, recuerda que "todos los vuelos regulares con salida y destino en Dubái permanecen suspendidos".

Repatriación

La compañía árabe, no obstante, sí opera un número limitado de vuelos de repatriación de pasajeros y carga. "En estos vuelos limitados estamos dando prioridad a los clientes con reservas anteriores. No vaya al aeropuerto a menos que Emirates se lo haya notificado directamente o que tenga una reserva confirmada para estos vuelos". Al respecto, Eva Blasco insiste en que la "prioridad" de las compañías es trasladar a los clientes que están "atrapados" en estos destinos.