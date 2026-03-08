Guerras lejanas que llegan al campo
El sector agrario español, y especialmente el valenciano, sabe bien lo que significa vivir en un mercado global cada vez más inestable, según el secretario general de UPA-PV
Ricardo Bayo | Secretario general de UPA-PV
La escalada de tensión en Oriente Medio entre Irán, Estados Unidos e Israel vuelve a recordarnos una realidad incómoda: las guerras que parecen lejanas acaban teniendo consecuencias muy concretas en nuestros campos. El sector agrario español, y especialmente el valenciano, sabe bien lo que significa vivir en un mercado global cada vez más inestable.
Cada crisis internacional provoca el mismo fenómeno: volatilidad en los mercados agrarios. Suben los costes de producción, energía, fertilizantes, transporte, Un aumento de costes que los agricultores y ganaderos somo incapaces de repercutir. El resultado es conocido: los márgenes se estrechan hasta la falta de rentabilidad. Lo vimos tras la guerra de Invasión rusa de Ucrania. El precio de los insumos agrícolas se disparó mientras miles de explotaciones veían cómo su rentabilidad se evaporaba. Ahora, una nueva crisis geopolítica amenaza con repetir la misma historia, y el campo no puede seguir siendo el amortiguador silencioso de todas las turbulencias internacionales.
Desde UPA llevamos años advirtiendo de que producir alimentos no es solo una actividad económica: es una cuestión estratégica. La llamada «soberanía alimentaria» no puede quedarse en un eslogan. Europa necesita agricultores si quiere garantizar el suministro de alimentos a su población. Por eso reclamamos a las administraciones que actúen antes de que la próxima crisis golpee con toda su fuerza. A la Generalitat Valenciana le pedimos que articule medidas que puedan reducir los costes estructurales del sector en caso de que la crisis se recrudezca. Al mismo tiempo, el Ministerio de Agricultura debe poner coto a la especulación, en apenas unos días desde que empezó la guerra los precios del gasoil han subido más de un 10%. Así mismo debe reforzar los mecanismos de la Ley de la cadena alimentaria para garantizar que los agricultores nunca vendan por debajo de costes. En momentos de crisis, proteger la rentabilidad de las explotaciones agrarias es proteger también la seguridad alimentaria del país. Además, resulta imprescindible impulsar una estrategia nacional de soberanía alimentaria que incluya apoyo decidido al relevo generacional, protección del suelo agrario frente a la especulación y políticas que refuercen la producción local. Las crisis internacionales seguirán llegando. Lo que no puede seguir ocurriendo es que cada una de ellas se traduzca en más incertidumbre y menos futuro para quienes trabajan la tierra. Si Europa quiere alimentos seguros y de proximidad, debe empezar por garantizar que sus agricultores puedan seguir produciéndolos.
