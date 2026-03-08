Juan Torres: "Trump, Putin y Netanyahu son tres personalidades que tienen mucho de psicopatía"

Miembro del Consejo Científico de Attac España y catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla, Juan Torres (Granada, 1954) ha estado esta semana en Valencia. Mantiene la página web 'Ganas de Escribir'. Es, junto al también economista Vicenç Navarro, el artífice del documento marco del programa económico de Podemos.

¿Cómo valora las amenazas comerciales, o incluso el embargo, contra España por parte de Trump?

Las amenazas cabe valorarlas como cualquier amenaza en el ámbito de las relaciones internacioinales y entre aliados. Son inapropiadas, un exabrupto y nada constructivas. Es un error tremendo que una potencia como Estados Unidos utilice el comercio y la agresión como arma arrojadizada, con independencia de las divergencias que pueda haber.

La posición española implica un debate entre ceder para evitar males económicos o mantener una postura moral antibélica.

Sí. La posición del Gobierno español me parece legítima y basada en los tratados internacionales. Somos un país soberano. Cualquier demócrata del mundo tiene el deber de reclamar que se cumplan las normas internacionales, sin que eso implique apoyar al régimen de Irán. Sobre la sanción comercial y el embargo, que son palabras mayores, Trump parece ignorar que España pertenece a la UE. Es como decir que Europa va a sancionar a California. Otra cosa es que Europa está dando una imagen mucho peor que de debilidad, incluso roza lo inmoral. El canciller alemán, Friedrich Merz, tuvo una actitud indigna ante Trump. No defendió a un socio y casi compatriota. Esto demuestra que nuestros dirigentes en Europa están perdiendo el norte. Ante una personalidad arrogante y que ejerce de matón de barrio hay que actuar con dignidad y serenidad y defendiendo los intereses nacionales. Estados Unidos puede hacer daño a empresas españolas si toma medidas, pero también perjudicará a las estadounidenses, como ha sucedido hasta ahora, con los aranceles, que en su mayoría están pagando sus conciudadanos.

Impacto

¿El impacto económico depende de la duración de la guerra, del nivel del destrozo en la región o de ambas cosas?

Va a depender mucho de cuánto dure y cúanto se extienda, es decir a qué países afecte y al daño en sus infraestructuras. Los efectos se van a hacer notar, en cualquier caso, y no creo que sea cual sea el resultado no se produzca un detererioro del mercado energético, de subida de precios y rupturas de canales de aprovisionamiento y problemas financieros. Incluso sin conflicto, no estamos en una situaciñón de fortaleza en la economía internacional. El daño es para mucho tiempo y ya se empieza a notar. El conflicto, además, se va a alargar. Es muy difícil resolverlo de forma rápida en vista también del tamaño, la división de la oposición y la intervención de otros países en Irán. Además, EE UU no parece tener una estrategia clara e Israel solo busca una solución en todo Oriente Medio.

Ya se está barajando un escenario de subida de tipos de interés y repunte de la inflación. ¿Qué opina?

Lógico. Los bancos centrales se equivocarán otra vez subiendo tipos para bajar la inflación, que tiene que ver con un impacto energético, porque van a perjudicar el consumo y la actividad económica y la financiación de las empresas. Sería un error. Ya lo vimos tras la invasión de Ucrania. Creo que volverán a incurrir en ese error y dar lugar a que el enfermo se agrave. Van a provocar una recesión más generalizada de la que podría generar el schok energético.

Renovables

Uno de los factores clave de esta guerra es el petróleo. Sin embargo, los países, singularmente España, ya no son tan dependientes por el uso de renovables. ¿Se agudizará esa tendencia contra los combustibles fósiles?

Estamos viendo que es difícil. Hoy día, fortalecer los combustibles fósiles supone un enorme coste para el tejido empresarial y la naturaleza, pero los que se benefician del petróleo todavía tienen mucho poder y están evitando que se tomen medidas en favor de las renovables. Lo estamos viendo en Estados Unidos, donde están frenando ese proceso. Ahora, otra vez se va a constatar la gran hipoteca que son los combustibles fósiles, pero la industria que está detrás de ellos seguirá impidiendo con la velocidad necesaria el tránsito a las renovables. En el caso de España, la apuesta por las renovables puede dejarla en una situación menos apurada. Hace años que digo que lo que está ocurriendo en el mundo da una oportunidad a la economía española, que la está aprovenchando, por el uso de las renovables. Una prueba es Amazón, que se viene aquí para centros de datos.

Trump, Putin y Netanyahu han destrozado el orden mundial en lo que llevamos de década. ¿Qué podemos esperar del futuro?

Vamos a encontrarnos con mucho desorden, un profundo desorden que en algún momento puede acabar en caos, en mucha tensión y con un peligro porque están involucrándose cada vez más potencias nucleares, que si se ven en peligro existencial pueden utilizarlas. Los tres son tres personalidades que tienen mucho de psicopatía. Sus declaraciones son inhumanas. No disimulan el odio ni la crueldad, incluso contra sus compatriotas.