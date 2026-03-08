Marina d'Or se lanza a promover vivienda en el área metropolitana de València

El empresario Jesús Ger se ha lanzado a promover vivienda en Valencia a través de la marca Marina d'Or. El empresario ha abierto una oficina de ventas en el Cap i Casal y comercializa 127 pisos en Quart de Poblet, Bonrepòs i Mirambell y Rafelbunyol. El grupo también comercializa bajo la misma marca 319 viviendas en Castelló de la Plana.

Jesús Ger es desde hace décadas uno de los empresarios más conocidos de Castellón. El promotor empezó en los años ochenta la construcción de Marina d'Or, un conglomerado de apartamentos, hoteles, restaurantes, un balneario y un parque de atracciones en Orpesa que en su época dorada llegó a facturar hasta 400 millones de euros anuales y que le llevó incluso a abrir oficinas en las principales capitales europeas.

Pese a que desde hace seis años ya no tiene la propiedad de la Ciudad de Vacaciones, Ger continúa apostando por la marca. A través de la constructora Comervi (Comercializadora Mediterránea de Vivienda) y de Inseryal (una sociedad inscrita a nombre de su mujer), el empresario de origen catalán continúa apostando por el 'ladrillo'. "Marina d’Or Construcciones es la marca comercial bajo la que operan Inseryal S.L.U. y Comercializadora Mediterránea de Viviendas S.L., empresas del mismo grupo empresarial. Inseryal S.L.U. se encarga de la promoción inmobiliaria y Comercializadora Mediterránea de Viviendas S.L. de la construcción" de las viviendas del grupo, según precisa la empresa en su web.

Cuarenta años

La compañía incide en que con más de 40 años de experiencia y más de 25.000 viviendas entregadas, Marina d’Or Construcciones es una de las promotoras de referencia en la Comunidad Valenciana, con promoción activa de obra nueva en Castellón de la Plana y Valencia. La empresa ha abierto oficina de ventas en el Cap i Casal en la intersección de la avenida Pérez Galdós con el paseo de la Petxina.

La empresa comercializa pisos en el área metropolitana de València desde 219.000 euros. En Quart de Poblet vende 43 pisos de 1, 2 y 3 habitaciones distribuidos en dos bloques. En Bonrepòs i Mirambell tiene en marcha una promoción de 37 viviendas de entre 1 y 3 dormitorios que parten de 269.490 euros. Y en Rafelbunyol tiene en marcha un edificio de 47 pisos de la misma tipología que las otras dos promociones.

La firma subraya que sus proyectos cuentan con "aerotermia, paneles solares, descalcificador central, materiales de primera calidad y por sus amplias zonas comunes: piscina, gimnasio, jacuzzi, coworking, club social y zonas infantiles".

Proyectos de viviendas

La apuesta de Ger por la construcción de vivienda de primera residencia se produce en un momento en el que en la Comunitat Valenciana se van a construir 19.000 viviendas entre 2026 y 2028. La promotora más activa es la valenciana Albaluz, que entre 2026 y 2028 impulsa la construcción de 866 viviendas de renta libre y VPO. Albaluz, fundada en 2013, está participada por el empresario valenciano Dimas de Andrés y por los hermanos Sebas y Carlos Moreno (a través de Mojinver Capital). La familia De Andrés cuenta con experiencia y trayectoria en el negocio inmobiliario invirtiendo en locales comerciales alquilados a marcas de lujo, a través de Medcap Real Estate. En el caso de Albaluz, la inversión es a título personal de Dimas de Andrés.

La segunda promotora más activa es Aedas Homes (que ha sido comprada por Neinor) con la construcción de 795 viviendas de renta libre. Aedas está centrada en el Cap i Casal con proyectos como un bloque de 71 viviendas junto al Roig Arena, dos edificios en la prolongación de la calle Túria o una finca en la calle Azcárraga (junto a la Gran Vía), y también tiene proyectos en el área metropolitana.

El tercer promotor con más viviendas en marcha es Magno Living, una plataforma de inversión y gestión inmobiliaria de tipo build to rent (construir para alquilar), promovida conjuntamente por la gestora italiana DeA Capital (del grupo editorial De Agostoni) y el fondo estadounidense Harrison Street. Magno Living promueve 591 viviendas de alquiler en Quart de Poblet.

Noticias relacionadas

Metrovacesa está inmersa en la construcción de 564 viviendas de renta libre y VPO mientras se aclara el futuro del PAI de Benimaclet, donde tiene una gran pastilla de suelo. Un cuarto promotor muy activo es el grupo valenciano Ática, que lidera el empresario Vicente Llácer. Ática tiene en marcha 531 viviendas y está muy centrada en el área metropolitana del Cap i Casal.