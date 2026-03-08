Inmobiliario
Marina d'Or se lanza a promover vivienda en el área metropolitana de València
El grupo de Jesús Ger recupera la marca, abre oficina de ventas en el Cap i Casal y comercializa 127 pisos en Quart de Poblet, Bonrepòs i Mirambell y Rafelbunyol
El empresario Jesús Ger se ha lanzado a promover vivienda en Valencia a través de la marca Marina d'Or. El empresario ha abierto una oficina de ventas en el Cap i Casal y comercializa 127 pisos en Quart de Poblet, Bonrepòs i Mirambell y Rafelbunyol. El grupo también comercializa bajo la misma marca 319 viviendas en Castelló de la Plana.
Jesús Ger es desde hace décadas uno de los empresarios más conocidos de Castellón. El promotor empezó en los años ochenta la construcción de Marina d'Or, un conglomerado de apartamentos, hoteles, restaurantes, un balneario y un parque de atracciones en Orpesa que en su época dorada llegó a facturar hasta 400 millones de euros anuales y que le llevó incluso a abrir oficinas en las principales capitales europeas.
Pese a que desde hace seis años ya no tiene la propiedad de la Ciudad de Vacaciones, Ger continúa apostando por la marca. A través de la constructora Comervi (Comercializadora Mediterránea de Vivienda) y de Inseryal (una sociedad inscrita a nombre de su mujer), el empresario de origen catalán continúa apostando por el 'ladrillo'. "Marina d’Or Construcciones es la marca comercial bajo la que operan Inseryal S.L.U. y Comercializadora Mediterránea de Viviendas S.L., empresas del mismo grupo empresarial. Inseryal S.L.U. se encarga de la promoción inmobiliaria y Comercializadora Mediterránea de Viviendas S.L. de la construcción" de las viviendas del grupo, según precisa la empresa en su web.
Cuarenta años
La compañía incide en que con más de 40 años de experiencia y más de 25.000 viviendas entregadas, Marina d’Or Construcciones es una de las promotoras de referencia en la Comunidad Valenciana, con promoción activa de obra nueva en Castellón de la Plana y Valencia. La empresa ha abierto oficina de ventas en el Cap i Casal en la intersección de la avenida Pérez Galdós con el paseo de la Petxina.
La empresa comercializa pisos en el área metropolitana de València desde 219.000 euros. En Quart de Poblet vende 43 pisos de 1, 2 y 3 habitaciones distribuidos en dos bloques. En Bonrepòs i Mirambell tiene en marcha una promoción de 37 viviendas de entre 1 y 3 dormitorios que parten de 269.490 euros. Y en Rafelbunyol tiene en marcha un edificio de 47 pisos de la misma tipología que las otras dos promociones.
La firma subraya que sus proyectos cuentan con "aerotermia, paneles solares, descalcificador central, materiales de primera calidad y por sus amplias zonas comunes: piscina, gimnasio, jacuzzi, coworking, club social y zonas infantiles".
Proyectos de viviendas
La apuesta de Ger por la construcción de vivienda de primera residencia se produce en un momento en el que en la Comunitat Valenciana se van a construir 19.000 viviendas entre 2026 y 2028. La promotora más activa es la valenciana Albaluz, que entre 2026 y 2028 impulsa la construcción de 866 viviendas de renta libre y VPO. Albaluz, fundada en 2013, está participada por el empresario valenciano Dimas de Andrés y por los hermanos Sebas y Carlos Moreno (a través de Mojinver Capital). La familia De Andrés cuenta con experiencia y trayectoria en el negocio inmobiliario invirtiendo en locales comerciales alquilados a marcas de lujo, a través de Medcap Real Estate. En el caso de Albaluz, la inversión es a título personal de Dimas de Andrés.
La segunda promotora más activa es Aedas Homes (que ha sido comprada por Neinor) con la construcción de 795 viviendas de renta libre. Aedas está centrada en el Cap i Casal con proyectos como un bloque de 71 viviendas junto al Roig Arena, dos edificios en la prolongación de la calle Túria o una finca en la calle Azcárraga (junto a la Gran Vía), y también tiene proyectos en el área metropolitana.
El tercer promotor con más viviendas en marcha es Magno Living, una plataforma de inversión y gestión inmobiliaria de tipo build to rent (construir para alquilar), promovida conjuntamente por la gestora italiana DeA Capital (del grupo editorial De Agostoni) y el fondo estadounidense Harrison Street. Magno Living promueve 591 viviendas de alquiler en Quart de Poblet.
Metrovacesa está inmersa en la construcción de 564 viviendas de renta libre y VPO mientras se aclara el futuro del PAI de Benimaclet, donde tiene una gran pastilla de suelo. Un cuarto promotor muy activo es el grupo valenciano Ática, que lidera el empresario Vicente Llácer. Ática tiene en marcha 531 viviendas y está muy centrada en el área metropolitana del Cap i Casal.
La Ciudad de Vacaciones, en manos españolas
La empresa Comervi, cuyo propietario es Jesús Ger, sigue viva y coleando y eso que en 2014 se declaró en concurso de acreedores al no poder asumir sus deudas. No obstante, y tras negociar una quita con sus acreedores, hace algo más de cinco años consiguió salir a flote y desde entonces se ha dedicado a levantar promociones en Orpesa y, sobre todo, en Cabanes.
Ger continúa con su actividad inmobiliaria y, además, lo hace tras la venta de la división hotelera de Marina d’Or. En 2019 el fondo de inversión estadounidense Farallon Capital Management se hizo con el control de los hoteles tras adquirir el pasivo bancario por 125 millones. En agosto, el fondo vendió la Ciudad de Vacaciones al Grupo Fuertes (propietario de El Pozo) y a la cadena hotelera de Benidorm Magic Costa Blanca. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha autorizado la operación y los nuevos gestores prevén reabrir el complejo el próximo verano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
- Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
- Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años
- Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
- La Fiscalía pide el archivo definitivo de la causa contra Ribó por la construcción de la Piscina de Alboraia
- La valenciana Comatel invierte hasta 15 millones en la compra de 50 bares