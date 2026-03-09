Las bolsas asiáticas se hunden hasta un 6% por la guerra con Irán y adelantan caídas en los mercados europeos

Las bolsas asiáticas han amanecido este lunes con fuertes caídas ante la escalada de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y el repunte histórico del precio del petróleo. El índice surcoreano Kospi se desploma un 5,9%, mientras que el Nikkei 225 de Tokio retrocede un 5,2%, en una sesión marcada por el nerviosismo de los inversores.

A pocos minutos de la apertura de los mercados europeos, los futuros del Ibex 35 ya anticipan descensos cercanos al 3%, en línea con el fuerte ajuste que registran los mercados internacionales.

Detrás del pánico bursátil está el fuerte repunte del crudo. Durante la madrugada de este lunes, el precio del petróleo se ha disparado en plena escalada militar en Oriente Próximo. El barril de Brent, referencia en Europa, ha alcanzado los 109,03 dólares, con una subida del 17,63%, mientras los futuros del crudo estadounidense WTI superan los 105 dólares.

De consolidarse estos niveles, el petróleo se situaría en máximos no vistos desde la crisis energética de 2022, lo que aumenta el temor a un nuevo shock inflacionista a escala global.

Las caídas en los mercados, junto con el fuerte encarecimiento del crudo, reflejan el nerviosismo de los inversores ante una posible interrupción del suministro mundial de petróleo, en un momento de máxima tensión geopolítica tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán y el asesinato del líder supremo iraní, Alí Jameneí.

Japón y China, entre los más expuestos

La reacción ha sido especialmente intensa en Japón, uno de los mayores importadores mundiales de petróleo y gas. Sin señales de que las hostilidades en Oriente Próximo vayan a remitir y con petroleros evitando cruzar el estratégico Estrecho de Ormuz, el mercado japonés amplía las pérdidas registradas la semana pasada, cuando el Nikkei ya acumuló un descenso cercano al 5,5%.

En China, otro gran importador de crudo, el principal índice de grandes valores cedía alrededor de un 1,7%. Sin embargo, el impacto ha sido más limitado debido a las reservas estratégicas de petróleo que mantiene el país asiático.

El miedo se extiende a Wall Street y Europa

La ola de ventas ya se ha trasladado a los mercados occidentales. Los futuros del S&P 500 cedían cerca de un 2%, mientras que los futuros del Nasdaq caían alrededor de un 2,3%.

En Europa, los futuros del Euro Stoxx 50 y del DAX alemán retrocedían alrededor de un 2%. En el Ibex 35 se delantan caídas del 3%, mientras que en Italia, el FTSE MIB marca desplomes del 1%.

Temor a una escalada del conflicto

La reacción de los mercados llega después de que Irán confirmara el relevo en el liderazgo del régimen tras la muerte de Jameneí. La Asamblea de Expertos ha nombrado como nuevo líder supremo a su hijo, Mojtaba Jameneí, considerado un clérigo de línea dura con fuertes vínculos con la Guardia Revolucionaria.

Los operadores temen que una escalada militar pueda afectar a infraestructuras petroleras o al transporte marítimo en el Golfo Pérsico, lo que provocaría una reducción de la oferta mundial de crudo y presionaría aún más los precios de la energía.