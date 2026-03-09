Las compañías aéreas lanzan una advertencia: los pasajeros en tránsito en Dubái solo podrán viajar si su vuelo de conexión está operativo

Son muchos los valencianos que en los últimos días han visto cancelados sus vuelos a destinos como Japón, China, India o Vietnam debido a la escalada bélica en países de Oriente Próximo tras el ataque de EE UU e Israel a Irán. El cierre del espacio aéreo de Doha o Dubái, con algunos de los aeropuertos con mayor número de escalas hacia el este, ha provocado miles de cancelaciones en todo el mundo.

Diez días después del ataque, las compañías aéreas insisten a sus clientes que se mantengan atentos a sus canales de comunicación y que no acudan al aeropuerto salvo que tengan confirmación previo aviso de que su vuelo está operativo. Recuerdan que el espacio aéreo sigue sujeto a restricciones y cierres parciales, lo que ha obligado a las principales aerolíneas del Golfo a operar con programaciones reducidas y a priorizar vuelos limitados para pasajeros afectados por las cancelaciones.

Así, las compañías aéreas y los grandes aeropuertos del Golfo están reanudando lentamente algunas operaciones, pero bajo estrictas condiciones de seguridad y con un número muy reducido de vuelos. Las aerolíneas insisten en que la situación sigue siendo inestable y que los horarios pueden modificarse en cualquier momento en función de la evolución del conflicto.

Desde Emirates explican que, tras la reapertura parcial del espacio aéreo regional, la compañía está operando actualmente con un horario de vuelos reducido. La aerolínea recomienda a los pasajeros comprobar el estado de su vuelo antes de desplazarse al aeropuerto, ya que los cambios en la programación siguen siendo frecuentes.

Alegría entre los pasajeros que llegan a casa de los pocos vuelos que salen de laz ona en conflicto. / SARAH WILSON

Según la compañía, los pasajeros en tránsito en Dubái solo podrán viajar si su vuelo de conexión está operativo. "Por favor, no vaya al aeropuerto a menos que tenga una reserva confirmada para estos vuelos”, señalan desde la aerolínea, que asegura que continúa monitorizando la situación y ajustará su calendario de operaciones conforme evolucione el contexto geopolítico.

Más estrictos en Catar

La situación, sin embargo, es todavía más limitada en Catar. La aerolínea Qatar Airways ha confirmado que operará vuelos limitados desde y hacia Doha en los próximos días con el objetivo de atender a los pasajeros afectados por la interrupción del tráfico aéreo.

Las operaciones comerciales regulares siguen suspendidas temporalmente debido al cierre del espacio aéreo catarí. Sin embargo, tras recibir una autorización temporal de la Autoridad de Aviación Civil de Catar que permite utilizar un corredor aéreo limitado, la aerolínea ha programado algunos vuelos extraordinarios para facilitar el desplazamiento de viajeros atrapados por las cancelaciones.

La compañía ha insistido en que estos vuelos "no constituyen una confirmación de la reanudación de las operaciones comerciales programadas", sino que responden únicamente a la necesidad de gestionar la situación excepcional provocada por el conflicto en la región.

Desde el aeropuerto internacional de Doha han anunciado que operará únicamente un número limitado de vuelos de repatriación tras recibir una autorización temporal para reanudar parcialmente las operaciones. Además, recomiendan a los pasajeros no acudir a las instalaciones aeroportuarias sin confirmar previamente el estado de su vuelo con la aerolínea correspondiente.

Noticias relacionadas

Mientras el conflicto con Irán continúa sin una solución inmediata, el sector de la aviación comercial en Oriente Medio se mantiene en una situación de operativa mínima, centrada en gestionar pasajeros afectados y en garantizar la seguridad de las operaciones. Las aerolíneas y aeropuertos de la región coinciden en que la evolución del espacio aéreo dependerá directamente de la situación militar y de las decisiones de las autoridades de aviación civil en los próximos días.