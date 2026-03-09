La Generalitat activa las ayudas de 6.000 euros por hectárea para la compra de plantones

El Consell activa las ayudas para el campo valenciano. El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha presentado este lunes a las organizaciones profesionales y a la Federació de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana las subvenciones para el sector agrario, siendo uno de los principales objetivos acelerar la recuperación de las explotaciones agrarias afectadas por las riadas. El Consell activará una ayuda directa de 6.000 euros por hectárea para la compra de plantones y los costes de replantación en parcelas gravemente afectadas por las riadas, con una inversión total de 26,7 millones de euros; así como la próxima convocatoria de ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, dotada con 50 millones de euros.

En el encuentro han participado el secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo, y la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Mª Àngels Ramón-Llin, junto con representantes de las principales organizaciones del sector: el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado; el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu; el secretario general de la Unió, Carles Peris; el secretario general de UPA, Ricardo Bayo; el secretario general de CCPV-COAG, Luis Fernando García; y el presidente de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, Cirilo Arnandis.

Cultivos permanentes

La primera de las líneas previstas consistirá en una ayuda directa destinada a sufragar la compra de plantones de cultivos leñosos y el coste de replantación en parcelas gravemente afectadas por la riada. Esta ayuda se dirige a titulares de explotaciones agrarias inscritas en el Registro de Explotaciones Agrícolas (REA), con existencia previa de cultivo leñoso y parcelas cuya afección se comprobará mediante comparativa de imágenes aéreas anteriores y posteriores al episodio. La cuantía será de 6.000 euros por hectárea, estará ligada a una densidad mínima de plantación y permitirá subvencionar también actuaciones realizadas desde que se produjo la riada. Además, exigirá el compromiso de mantenimiento de la inversión durante tres años.

El conseller Barrachina (cuarto por la dercha), con dirigentes del sector agrario valenciano. / LEVANTE-EMV

Modernización

Junto a esta medida, la Conselleria activará una segunda vía a través de la convocatoria de ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, integrada en el plan estratégico de la PAC. Esta línea incluirá, entre las actuaciones subvencionables, la recuperación del potencial productivo de explotaciones agrarias dañadas por una catástrofe natural. Está previsto que la convocatoria se publique en las próximas semanas y contará con la citada dotación de 50 millones de euros, la cifra más alta alcanzada hasta ahora en esta línea.