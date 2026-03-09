Oliu asegura que el Sabadell ha salido fortalecido tras la OPA fallida del BBVA

El Colegio de Economistas de Valencia (COEV) ha entregado al presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, el galardón 'Directivo del Año’ 2025, por su gestión al frente de la entidad y consolidarla como referencia en el ámbito nacional y europeo. Los economistas premian así su "capacidad de gestión, visión y determinación para mantener la independencia de la entidad tras la fallida OPA lanzada por el BBVA y demostrar su fortaleza en el sector bancario".

El presidente del Sabadell, durante su intervención, ha reflexionado sobre la OPA del BBVA. “Una operación lícita, pero que chocaba con tres pilares fundamentales. El primero -ha destacado Oliu- que separados creamos más valor para nuestros clientes y accionistas que juntos”. En segundo lugar ha resaltado que una hipotética fusión de grandes bancos en España “reduciría la competencia en la oferta de financiación para las pymes".

Además ha apuntado una tercera idea: "Se requería una prima al accionista que fuera suficiente para renunciar al valor del proyecto futuro del banco en solitario, que no se alcanzó durante la operación. Al final de este proceso, “Sabadell ha salido fortalecido para enfrentarse a los nuevos retos competitivos”, ha aseverado Oliu.

Respaldo del Consell y COEV

El acto ha contado con la presencia y participación del presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Miguel Ángel Vázquez, y con autoridades del gobierno valenciano como el conseller de Hacienda, Economía y Administración, Josep Rovira, la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, entre otros representantes públicos. Así como de instituciones empresariales, académicas y otros colegios profesionales, entre otros.

Respecto a la OPA, el decano del COEV, Juanjo Enríquez, ha valorado que el Sabadell, bajo la dirección de Josep Oliu, ha conseguido la transformación de la compañía alcanzando hitos relevantes en términos de crecimiento y calidad, reforzando el compromiso de proximidad con el cliente, la innovación y situando al usuario en el centro de la propuesta de valor. “Este reconocimiento supone también un ejemplo que pone en valor el papel que los economistas desempeñamos en la sociedad actual, aportando análisis, criterio y visión a muchas de las decisiones que impulsan la actividad económica”, ha destacado Enríquez.

Eficiencia y solidez

En relación con la OPA del BBVA sobre el Sabadell, el decano del COEV también ha señalado que, aunque la concentración bancaria “puede aportar eficiencia y solidez, reduce la diversidad” y eso conlleva que “se estrechan las opciones para el prestatario”.

El presidente del Banco Sabadell ha ofrecido una conferencia bajo el título: 'Reflexiones sobre la competitividad de la banca en Europa'. Sobre esta base ha lanzado tres cuestiones: ¿Cuál es o será el papel del sistema financiero en el futuro y, en concreto, hacia dónde se va a mover el sistema financiero europeo y la banca en particular? ¿Cuál es el futuro de la banca comercial, de particulares o de empresas, en el contexto de cambios que se asoman por delante? Y, en este contexto, ¿cómo definimos la posición competitiva de Banco Sabadell?

A partir de aquí, Oliu ha valorado que la UE haya entendido que la ausencia de autonomía estratégica es una vulnerabilidad. Toda vez que “es necesaria una reflexión sobre el papel de los bancos y del sistema financiero, de cara a orientar mejor los ahorros disponibles hacia estas necesidades estratégicas”.

En este punto ha indicado que permanece sobre la mesa la cuestión de la carga regulatoria, especialmente en el sistema financiero. El responsable del Sabadell ha destacado la cultura de control de riesgos que hay en los bancos europeos tras la crisis de 2008. “Sobre esto descansa hoy la fortaleza y la competitividad bancaria a nivel europeo”, ha remarcado.