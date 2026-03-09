SAV consolida su liderazgo femenino

SAV es una compañía muy arraigada a su tierra y a sus tradiciones, que tiene sus raíces en una cooperativa fundada en 1900 por un grupo de agricultores de la Vega de Valencia que por aquel entonces ya se dedicaban a la limpieza y recogida de los residuos en la ciudad. Una vez recogidos, los trataban y separaban manualmente para transformarlos en un nuevo material que servía como abono natural para sus tierras. Fue así cuando hace 125 años SAV comenzó a trabajar conceptos como la economía circular, el aprovechamiento y la valorización de los residuos y que más de un siglo después constituye un modelo de negocio.

A lo largo de todo este tiempo, la empresa no ha dejado de evolucionar, ampliando su actividad dentro del ámbito del medio ambiente, hasta convertirse en un referente en el tratamiento de residuos, la limpieza urbana, la jardinería sostenible, el mantenimiento de espacios naturales y la gestión integral del ciclo del agua.

Innovación continua

SAV posee la combinación de una sólida tradición histórica unida a su carácter innovador y su constante búsqueda de soluciones medioambientales, aportando la mejor tecnología y los medios de gestión en todas sus áreas de actividad (residuos, servicios urbanos y ciclo del agua) con el objetivo de mejorar la sostenibilidad de las ciudades y la calidad de vida de las personas. En 2025, esta trayectoria fue reconocida con el Premio a la Innovación Empresarial de la Cámara de Comercio de Valencia, un galardón que refuerza su compromiso y su labor.

En el marco de su IV Plan de Igualdad, acordado con la representación de la plantilla, SAV reafirma su compromiso de seguir avanzando en medidas que garanticen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dentro de la organización. La presencia femenina en puestos directivos y de responsabilidad es una realidad, con representación en el consejo de administración, direcciones ejecutivas, jefaturas y posiciones técnicas. Muestra de ello, es la incorporación de mujeres en los últimos años a roles de liderazgo y toma de decisiones en sus tres divisiones: servicios urbanos, gestión de residuos urbanos e innovación, aguas e infraestructuras. Un hito que ha contribuido de forma decisiva a la evolución y transformación de la compañía.

SAV afronta los retos del futuro con la solidez que le otorgan sus más de 125 años de trayectoria y dando pasos firmes hacia un modelo empresarial que no solo ha sabido evolucionar al ritmo de los avances tecnológicos y de los requerimientos de la sociedad en materia del medio ambiente, sino que también ha realizado importantes cambios, reforzando su compromiso e implementado políticas activas de igualdad de oportunidades dentro de la compañía.