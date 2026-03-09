Talvion promueve 270 viviendas en el Port de Sagunt ante el efecto Volkswagen

La gestora de capital especializada en inversiones inmobiliarias Talvion lanza un nuevo proyecto que supondrá la salida al mercado de 270 nuevas viviendas en el Puerto de Sagunto ante el efecto Volkswagen. La primera fase, que contará con 135 unidades, saldrá a comercialización en breve. La apuesta de Volkswagen por Parc Sagunt ha revolucionado el mercado inmobiliario en la zona norte de Valencia.

Esta nueva promoción sale en un monento en el que el mercado inmobiliario está en auge en Sagunt.La instalación de la gigafactoría de baterías eléctricas de PowerCo (grupo Volkswagen) en Parc Sagunt y los planes de Inditex para construir un nuevo centro logístico en el citado recinto del Camp de Morvedre convierten a Valencia y su área metropolitana en uno de los polos industriales y logísticos más dinámicos de España. Y sobre todo, tiene un impacto directo en el mercado de la vivienda, donde los precios ya se revalorizan hasta un 11 % en la ciudad y su área metropolitana y, además, se disparan los proyectos de nuevas promociones.

La fase de la promoción de Talvion uno ofrecerá viviendas de entre 1 y 3 habitaciones, con un precio de salida de 155.000 euros y un precio medio de 210.000, dependiendo de las características y el tamaño del inmueble. Además, el proyecto sobre el que ya ha empezado a trabajar Talvion incluye áreas y servicios comunes, tales como piscina, zona de coworking y gimnasio. Además, las viviendas tienen opción de plaza de garaje y trastero.

“Desde Talvion trabajamos para dar respuestas reales a las necesidades sociales, y en los últimos tiempos se ha hecho evidente la necesidad de vivienda en el área metropolitana de Valencia. Es por ello que hemos puesto en marcha diferentes proyectos que en su conjunto podrían lanzar al mercado más de 500 viviendas en los próximos años en diferentes municipios de la zona, siendo el del Puerto de Sagunto uno de los más ambiciosos”, ha señalado el consejero delegado de Talvion, José Solero.

Más de 500 viviendas

Talvion cuenta ahora mismo con proyectos de 500 viviendas en diferentes fases de desarrollo en diversos municipios de la Comunitat Valenciana: Arenales de Sol, que pronto finalizará las obras, Nou Benicalap, Canet, Sant Joan d'Alacant y Manises. Igualmente, Talvion ya ha iniciado la comercialización de otro proyecto en Xàbia con 85 viviendas, y pronto saldrá también al mercado con la primera fase de la promoción de Puerto de Sagunto.

“El crecimiento de Talvion en los últimos años nos ha permitido ampliar el tamaño de nuestros proyectos y apostar por desarrollos más ambiciosos, que responden a las necesidades de la sociedad actual ý resultan especialmente interesantes para los inversores, al ofrecer una rentabilidad muy atractiva”, ha continuado en este sentido José Solero.

Vivienda asequible

Después de haber finalizado con éxito algunos proyectos de vivienda alternativa, y también algunos desarrollos residenciales de primera y segunda residencia. Talvion busca consolidar ahora su posición en el mercado de la vivienda asequible. Así, los nuevos desarrollos de mayor tamaño permiten un precio de venta más competitivo y accesible en el mercado libre.

En esta misma línea, Talvion tiene ya proyectos parra lanzar en lo que queda de año, como la segunda fase del Puerto de Sagunto, con otras 135 viviendas y una nueva promoción en Alzira con 44 unidades. Además, la compañía también se ha lanzado a la promoción de vivienda pública, al haberse presentado a algunos desarrollos como, por ejemplo, el concurso de El Puig para la promoción de 330 unidades.

Oportunidades

“El modelo de negocio de Talvion se basa en identificar las mejores oportunidades de inversión y dar respuesta a las necesidades de la zona. Trabajamos siempre para definir el mejor producto y optimizar el proyecto, de manera que se ajuste a lo que realmente nos pide el entorno, y así minimizar riesgos”, ha puntualizado el consejero delegado de la compañía. “Y por supuesto, siempre trabajamos con el inversor en el centro de todas las operaciones, yendo e la mano y ofreciendo una gestión eficaz y acompañamiento continuo”.

Noticias relacionadas

Otras verticales de negocio en las que Talvion ha desarrollado proyectos de gran impacto es el sector Health. Un ejemplo reciente son las residencias de mayores que ya han sido comercializadas en La Vall d’Uixó y Cullera, dos proyectos que desarrolló Talvion y que luego puso a disposición de las empresas operadoras. “El objetivo es estar siempre a la vanguardia de las necesidades de la sociedad, y ser un vehículo de las soluciones que cada sector de la sociedad demanda”, ha finalizado José Solero.