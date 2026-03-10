Bruselas calma al sector agrario: prohibirá importar cítricos de Mercosur si se venden un 5% más baratos que los europeos

Bruselas intenta calmar al campo español, incluido el de la Comunitat Valenciana. La Unión Europea (UE) ha aprobado las cláusulas de salvaguarda previstas en el acuerdo comercial con Mercosur con el objetivo de proteger a los agricultores europeos frente a posibles incrementos de las exportaciones y caídas de precios en productos considerados sensibles para el sector primario comunitario. Así, se activarán mecanismos de defensa si aumentan las importaciones sensibles o caen los precios agrícolas europeos más de un 5%. Entre los productos catalogados como sensibles figuran alimentos como el pollo, la ternera, los huevos, los cítricos y el azúcar.

La UE importa un volumen considerable de cítricos del Mercosur (principalmente Brasil y Argentina), situándose este bloque como uno de los principales proveedores de frutas, con un incremento destacado en la campaña. Los envíos de cítricos desde Mercosur hacia la UE crecieron un 18% en los tres primeros meses de la campaña iniciada a finales de 2025/principios de 2026.

En 2024, la UE importó cerca de 900 millones de kilos de frutas y hortalizas de Mercosur, siendo los limones uno de los productos más relevantes con 155,5 millones de kilos. Argentina, por ejemplo, sitúa a la Unión Europea como uno de los principales destinos de sus naranjas, con exportaciones que están en torno a 140.000-190.000 toneladas anuales, compartiendo mercado con Sudáfrica. A principios de 2026, Sudáfrica y Mercosur lideraban el aumento de las importaciones de cítricos en la UE, lo que ha generado preocupación en el sector citrícola europeo, especialmente en España.

Mecanismo aprobado

Según el mecanismo aprobado, estas medidas podrán activarse en un plazo de 21 días si se registra un incremento superior al 5% de las importaciones hacia la Unión Europea de productos sensibles procedentes de los países del Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— o si los precios de esos mismos productos entran en el mercado con una valor un 5 % inferior a los cultivado en Europa.

El pacto comercial del Ejecutivo comunitario con Mercosur -que rechaza de plano el sector agrario español- busca eliminar aranceles, lo que podría aumentar aún más estas cifras en los próximos 7-10 años. Sectores como el de Brasil (jugo de naranja) esperan beneficiarse de la reducción de aranceles (actualmente entre 12,2% y 15%).

Las salvaguardas entrarán en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Pese a todo, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur todavía no ha comenzado a aplicarse, pese a que ambos bloques lo firmaron el pasado 17 de enero en Paraguay y a que Brasil, Argentina y Uruguay ya han procedido a su ratificación. Para iniciar su implementación provisional, Bruselas deberá remitir una nota verbal a Paraguay, país que actúa como depositario del acuerdo, mientras que cada uno de los Estados latinoamericanos que lo hayan ratificado deberá comunicarlo igualmente ante la Comisión Europea. A la espera de la ratificación por parte de la Eurocámara, el acuerdo comenzará a aplicarse de forma provisional.

Envíos extracomunitarios

El último informe de campaña de la Conselleria de Agricultura -que se ha reunido con los dirigentes de la organizaciones agrarias y cooperativas de la Comunitat Valenciana- recoge las cifras y destaca que el volumen total de envíos extracomunitarios entre septiembre y diciembre fue de 623.348 toneladas, lo que supone 16.044 toneladas más que en el mismo periodo de la anterior campaña y un 10% por encima de la campaña 2023/2024 (+56.652 toneladas).