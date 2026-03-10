CaixaBank eleva en un 8 % la financiación empresarial valenciana con 3.800 millones

CaixaBank destinó en 2025 un total de 3.800 millones de euros a financiar a empresas de la Comunitat Valenciana, lo que supone un incremento del 8 % respecto al ejercicio anterior. Esta actividad se materializó en 20.300 operaciones de crédito, un 29% más que en 2024, según ha informado la entidad en un comunicado.

Los recursos financiaron principalmente liquidez e inversiones orientadas al crecimiento de pequeñas, medianas y grandes compañías de la Comunitat. La directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Olga García, destacó “la fortaleza y capacidad de crecimiento del tejido empresarial valenciano”, al que calificó como “motor fundamental del desarrollo económico regional”. Asimismo, subrayó que “el apoyo de CaixaBank no se limita a la financiación: nuestros gestores trabajan de forma cercana con las empresas para comprender sus retos y ofrecer soluciones a medida y un acompañamiento integral”.

Centros especializados

CaixaBank cuenta en la Comunitat Valenciana con 26 centros y oficinas especializadas dedicadas exclusivamente a atender las necesidades de empresas. En estos espacios, equipos expertos en gestión empresarial ponen a disposición de los clientes una propuesta de valor diferencial, basada en asesoramiento experto y una amplia gama de productos y servicios.