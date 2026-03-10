Los cinco trabajos de hostelería que ya alcanzan sueldos de hasta 40.000 euros en la Comunitat Valenciana

La hostelería y el turismo afrontan un año impulsado por el crecimiento del volumen de viajeros y por un gasto turístico que supera los registros previos a la pandemia. Según los datos del INE, España recibió 96,8 millones de turistas internacionales en 2025, lo que supone un aumento del 3,2 % respecto a 2024. Con estos datos, la primera gran campaña nacional del año, Semana Santa, "se espera positiva y que suponga un nuevo pico de contrataciones en el sector".

Así lo pone de manifiesto la quinta edición de la 'Guía Salarial 2026. Hostelería y Turismo. Tendencias de mercado y salarios del sector', un análisis de las remuneraciones en España para este 2026, con el foco en empleos "muy demandados" del sector cuya banda salarial se sitúa sobre los 40.000 euros brutos anuales de media.

El 'boom' de Semana Santa

Según el documento, alrededor del 85 % de las contrataciones de Semana Santa se concentran en el sector de la hostelería y el turismo. En zonas más demandadas, como es el caso de la Comunitat Valenciana, se esperan aumentos mayores, con un crecimiento medio del 9 % interanual y de hasta el 20 % en zonas como Valencia o Alicante.

Más allá de la alta demanda de camareros, cocineros o ayudantes, "que es constante en el sector, este ofrece oportunidades atractivas para otros perfiles que son muy buscados y se manejan en franjas salariales competitivas", señala el informe.

De estos perfiles, destaca el de gobernanta, "uno de los mejor retribuidos y más demandados", dice el informe. Los encargados de dirigir el área de pisos y zonas comunes, organizar turnos, supervisar limpieza y mantenimiento y revisar habitaciones pueden llegar a los 40.000 euros brutos anuales, en función de la antigüedad. Alguien con menos de tres años de experiencia en esta materia puede partir de un sueldo de 26.000 euros anuales.

Le sigue el coordinador de eventos, también uno de los mejor pagados en Comunitat Valenciana. Se mueven en una horquilla que parte de 26.000-29.000 euros anuales en las posiciones más junior hasta los 40.000 euros de los profesionales con más experiencia. Son quienes se encargan de gestionar la planificación de celebraciones, congresos o actos corporativos (el trato con clientes, la organización de espacios, la coordinación del evento y el seguimiento de la celebración).

Por su parte, la banda salarial para las posiciones más junior de repostero parte de los 27.000-30.000 euros brutos al año que perciben estos profesionales en los primeros años de su carrera hasta los 39.000 euros que cobran aquellos que cuentan con diez años de experiencia.

Mientras, un sumiller puede ir desde los 27.000 euros brutos anuales para los perfiles más junior y llegar a alcanzar los 39.000 euros para los más experimentados. Esta figura, especializada en vinos, es responsable de su selección, maridaje, gestión de la carta, asesoramiento al cliente, supervisión de la bodega y organización de eventos como catas.

En el 'top 5' de los mejores remunerados del sector, el informe de Adecco destaca el perfil del gerente de restaurante. "Son profesionales", dice el documento, "que comienzan a cobrar un salario anual de 26.000 euros en sus inicios, pero que llegan a percibir hasta 38.000 euros en autonomías como la Comunitat Valenciana". Su labor es organizar el funcionamiento completo del establecimiento, controlar la operativa, gestionar el personal, supervisar compras y asegurar que la experiencia del cliente sea coherente con la propuesta del negocio.

Los mejor pagados, en Madrid

El informe de Adecco también repasa las profesiones mejor remuneradas en otras comunidades autónomas. En el panorama nacional los mejor pagados son sumilleres, coordinadores de eventos y reposteros madrileños, todos con sueldos de hasta 45.000 euros al año.