Fernando Alonso se postula para suceder a Vicente Lafuente en Femeval

El comité ejecutivo de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) ha acordado hoy convocar elecciones parciales para cubrir la vacante en la presidencia. La apertura de este proceso electoral se inicia tras presentar Vicente Lafuente, actual máximo dirigente, su dimisión, a iniciativa propia, "debido a la carga de trabajo que supone compatibilizar esta responsabilidad con la presidencia de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)", que lidera desde el pasado noviembre, según ha explicado la organización sectorial en un comunicado.

Las elecciones están previstas para el 23 de abril. Para "favorecer un escenario de estabilidad y continuidad institucional, el comité ejecutivo ha acordado respaldar una candidatura de consenso a la presidencia de la federación. Y toma razón de la propuesta de Francisco Alonso, miembro del comité ejecutivo de Femeval, actual presidente de la Asociación de Empresas de Fontanería, Gas, Instalaciones Térmicas y Energías Renovables de Valencia (ASEIF) y CEO del Grupo SIMA, de presentar su candidatura cuando se abra oficialmente el plazo".

Cepyme

El pasado 18 de febrero, Alonso sucedió a Lafuente como vicepresidente de Cepyme, la organización de pequeñas y medianas empresas de la patronal española CEOE. Y es que tras su elección en la CEV, Lafuente dejó ese cargo en Cepyme y pasó a ocupar una vicepresidencia en la CEOE, la misma que hasta ese momento ocupó su antecesor en la patronal autonómica Salvador Navarro.

Noticias relacionadas

Presidente en funciones

Hasta la celebración de estas elecciones en la federación del metal, el vicepresidente primero de Femeval, Fernando Gastaldo, asumirá el cargo como presidente en funciones.