El gasóleo se encarece 30 céntimos en la Comunitat Valenciana desde el inicio de la guerra de Irán

Suma y sigue, el alza desbocada del petróleo desde que el 28 de febrero pasado Estados Unidos e Israel atacaran Irán ha provocado una subida sin parangón en mucho tiempo en el precio de los combustibles hasta tal punto que el gasóleo, esencial para el transporte y la agricultura, se ha incrementado en diez días 30 céntimos, mientras que la gasolina de 95 octanos, la más comúnmente utilizada por los ciudadanos, lo ha hecho en trece.

El coste oficial del litro de gasóleo, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica citados por la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio, estaba ayer en la Comunitat Valenciana en los 1,73 euros, frente a los 1,66 del viernes de la semana pasada y los 1,43 del también viernes 27 de febrero, un día antes de los ataques. La gasolina, por su parte, está ahora en los 1,64 euros el litro, frente a los 1,61 del pasado viernes o los 1,48 de diez días atrás.

Rebaja del IVA

Las fuentes consultadas en dicha organización reiteraron a este diario que no se ha registrado ningún problema de suministro de combustible en la Comunitat Valenciana, aunque pueda haber casos puntuales de gasolineras cerradas o con insuficientes existencias. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha solicitado al Gobierno, al igual que la OCU, una rebaja temporal de los impuestos que gravan los combustibles para contener la escalada de precios.

Ceees ha propuesto reducir del 21 % al 10 % los combustibles de automoción, una rebaja que supondría un abaratamiento inmediato de 0,15 euros en los surtidores. Otra alternativa propuesta por la patronal es una reducción temporal del 50 % en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) aplicado al gasóleo para compensar la recaudación extra por el IVA derivada de los altos precios. Esta medida, según han indicado, se traduciría en una bajada inmediata de 0,22 euross para cada litro de diésel. En el caso de la gasolina, la reducción temporal propuesta es del 40 % del IEH vigente, una medida que abarataría 0,22 euros los precios medios de este viernes.

La CEV pide ayudas

Por su parte, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) considera necesario que se activen medidas de apoyo ante el incremento de la energía, que está suponiendo un aumento de los costes de producción en las compañías valencianas.

Cliente repostando en una gasolinera de Castellón / GABRIEL UTIEL BLANCO

El coste de la energía es una de las principales preocupaciones entre las empresas, especialmente las pymes, como consecuencia derivada del conflicto con Irán, según ha explicado a Europa Press la organización, que ha subrayado que los mercados ya están reaccionando con subidas "significativas" del gas y del petróleo, un encarecimiento que acaba trasladándose "inevitablemente" a los costes de producción y que "vuelve a poner presión sobre la actividad empresarial".

En la Comunitat Valenciana el impacto es "especialmente sensible" en sectores muy expuestos al precio de la energía -como la industria, el transporte, la agroalimentación-, que vuelven a afrontar un escenario de "gran incertidumbre" en el que la evolución de los precios energéticos puede afectar directamente a su competitividad.

Noticias relacionadas

En este contexto, los empresarios valenciano considera "positivo" que el Gobierno haya planteado la posibilidad de activar medidas de apoyo, siguiendo el precedente de las adoptadas durante la guerra de Ucrania, "pero es importante anticiparse", han incidido.