Juan Roig: "Con el Valencia Basket tengo suficiente, el Valencia CF no es lo mío"

El máximo accionista del buque insignia de la distribución comercial en España, Juan Roig, ha presentado las cuentas de explotación de la compañía y los objetivos acompañado por su reducido grupo del comité de dirección, reducido a tan solo seis miembros tras la reestructuración emprendida hace un lustro. Además, ha acudido a este encuentro su hija Juana, responsable de Mercadona Online, el canal de venta por internet que no para de crecer y en breve abrirá un séptimo almacén ('colmena' en terminología de Mercadona) en Madrid.

En este encuentro, Roig ha tenido tiempo para hablar también de la situación de la economía, de los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Medio. Y de la situación política en España.

Estos son algunas de las frases más contundentes que ha pronunciado Roig en la sala de reuniones del centro de innovación de Mercadona en Fuente del Jarro, Paterna:

- Sobre la sucesión en la empresa: "La propiedad se hereda, la gestión, no. Cuando llegue el momento se decidirá la persona o personas que tomen" las riendas de la compañía.

- La sección 'Listo para comer' es rentable y genera unas ventas de uno 3.000 millones e.

- Salir al exterior: "De momento estamos en España y Portugal. Yo no me dedico a poner banderitas en países como hacen otros empresarios. Necesitamos conocer más la sociedad portuguesa. No iremos a un tercer país".

Tributos

- Impuestos: "Me gustaría que en toda España se pagaran los mismos impuestos. Que todas las cajeras paguen los mismos impuestos, para eso les pagamos y votamos a los políticos. Una cajera nuestra en Valencia paga más impuestos que una de Madrid".

- Oriente Medio: "La guerra en Irán es un mal sueño, como lo fue la dana y Ucrania. De momento no hay problemas de suministros, pero si sigue subiendo el petróleo algo habrá que hacer con el transporte y los envases. Tendremos que hacer frente a lo que pasa. Si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos. De forma constante".

- Mercadona no prevé problemas de suministros, "por lo menos en el corto plazo".

- Marcas: "Yo no creo en Hacendado, creo en la calidad. Me da igual que la marcas sean s en las marcas de los de fabricantes. "Necesitaríamos un millón de referencias de aceite de oliva para satisfacer los gustos de nuestros clientes".

- Sobre las críticas de Ione Belarra (Podemos) a Roig: "Respeto las opiniones de los demás, aunque no las comparta. Estamos satisfechos de los resultados de Mercadona".

- Valencia CF: "Con el Valencia Basket tengo suficiente, me cuesta más gestionarlo que Mercadona. No contemplo en absoluto entrar en el Valencia CF.

- Talento: "No hay dificultad para encontrar los trabajadores. Para los 400 puestos 'online' ha habido 8.000 inscripciones.

Ganancias

- Beneficios: "Tener beneficios es indispensable, pero el objetivo son los cinco componentes: clientes, trabajadores, proveedores, sociedad y capital"

- "La empresa no solo es ganar dinero, tiene que cuidar a los clientes, trabajadores, proveedores, a la sociedad y al capital. Ganar dinero es bueno, necesario y obligatorio. Pero va en quinto lugar.

- Gestión de Mercadona: "Hay que tener coraje para tomar decisiones y humildad para reconocer errores y ser muy críticos e inconformistas".