Las claves del éxito de Mercadona: más marca blanca, menos desperdicio y el cierre de las tiendas que no ganan dinero

Mercadona superó el año pasado, y con creces, sus propias previsiones de ventas y alcanzó una facturación de 41.900 millones de euros, un crecimiento del 8% respecto al año anterior, y unos beneficios después de impuestos de 1.729 millones. La cadena de supermercados valenciana, que según sus datos internos ya controla el 28,5% del mercado de la gran distribución en España, tiene previsto seguir creciendo este 2026 hasta los 43.200 millones en ventas, es decir otro 3,5% más. ¿Cómo se ha conseguido esto? ¿Cuál es la clave de su éxito?

La estrategia de Mercadona por el surtido corto, o lo que es lo mismo por dar protagonismo a la marca blanca o de distribución, es una de las razones que, según el presidente de la compañía, Juan Roig, permite a la empresa ofrecer productos de calidad a precios más competitivos. Y eso, en un momento en que los precios siguen siendo el principal criterio de compra, ha sido determinante. ¿Por qué se apuesta tan fuerte por eso? "Nosotros tenemos claro que nuestra misión es ser prescriptores para el cliente, que debemos asesorarle sobre cuál es el mejor producto, y por eso optamos por surtidos eficientes", ha insistido Roig en la presentación de los resultados de 2025. De hecho, Mercadona ha contribuido de manera evidente al crecimiento de 10 puntos que ha registrado la marca blanca en los últimos cinco años en España, hasta suponer el 51% de las compras de alimentos que hacen las familias. En términos de volumen, en global, seis de cada 10 productos de comida de la cesta de la compra son ya de marca blanca.

De los casi 42.000 millones de euros que vendió el año pasado la compañía, en torno a 3.000 millones llegaron del segmento del 'listo para comer', una gama de productos que cada año crece más y que registró un aumento de facturación respecto a 2024 de más del 20%, ha señalado Roig. La apuesta va más allá del mero plato preparado. "Es una categoría en la que vemos muchas posibilidades", ha confesado el presidente de Mercadona, que ha adelantado que, dentro del plan de transformación de las tiendas que se va a poner en marcha este 2026, "está previsto habilitar zonas con mesas y sillas para el consumo de los 'listos para comer' en el mismo establecimiento". En ese nuevo modelo de local, bautizado con el nombre de tienda 9, habrá un obrador central en el que se concentrarán los servicios de corte de producto (como el jamón) y de servicio de emplatado de los platos preparados.

Un cliente se sirve una ensalada en la sección de 'Listo para comer' de Mercadona. / Irene Vilà Capafons / EPC

Mercadona abrió el año pasado, entre España y Portugal, un total de 43 nuevas tiendas, pero también cerró otras 45, lo que deja el cómputo de establecimientos en 1.672 establecimientos a finales de 2025. Cerrar una tienda no debe ser visto como un drama, ha indicado Juan Roig. "Lo hacemos por cinco motivos, en principio: el primero, porque a veces no nos cabe todo el surtido, y queremos que todas nuestras tiendas ofrezcan lo mismo, y el segundo, porque en algunos casos, no era posible disponer de espacios adecuados para los trabajadores, como vestuarios o áreas de descanso", ha detallado el presidente. La tercera razón que justifica un cierre es la accesibilidad, "no poder tener zona de aparcamiento, por ejemplo", y la cuarta, "porque en ocasiones se producen molestias a los vecinos", algo que acaba siendo contraproducente. "Y una última razón: cuando esa tienda no gana dinero, algo que en estos momentos ya solo nos ocurre en cinco establecimientos de los más de 1.600 que tenemos", ha concluido.

En clave de sostenibilidad, pero también de tendencia de consumo, Mercadona hace gala de haberse puesto las pilas con los productos frescos, cuya gestión mejoró en un 14% en 2025, "lo que supuso, entre otras cosas, una reducción también del desperdicio", ha subrayado el presidente y fundador de la cadena de distribución. Una de las claves de las nuevas tiendas 9 será precisamente el peso que van a tener los productos frescos, desde la fruta y verdura normalmente adquirida a proveedores del territorio ("salvo excepciones como las piñas, por ejemplo, que van a tener que seguir viniendo de Costa Rica") hasta la carne, el embutido y el pescado, un producto este último que se va a ir sirviendo, cada vez más, "en el formato de las carnes, es decir, ya cortado y envasado, disponible en zonas refrigeradas", ha indicado Roig. Los nuevos establecimientos (este 2026 se abrirán 59, bien de nueva construcción, bien por reforma de los ya existentes) cambiarán la organización interna actual y se agruparán por zonas de congelados, "que estarán todos juntos", de refrigerados o de productos secos, para facilitar la compra y, de paso, el trabajo de los reponedores.