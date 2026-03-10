Pavasal, Agers, Gravity Wave y Laberti, premios Forinvest 2026

La feria de los servicios financieros Forinvest ha celebrado esta tarde noche la tradicional Noche de la Finanzas previa a la apertura del certamen mañana por la mañana y en la que más de medio millar de representantes económicos, empresariales e institucionales han asistido en Feria Valencia a la entrega de los XIX Premios Forinvest a Pavasal, Laberti, Agers, Gravity Wave.

La gala se ha iniciado con la bienvenida institucional del conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública y presidente de Forinvest, José Antonio Rovira, quien ha destacado el papel de Forinvest para abordar los retos empresariales del futuro. Uno de los momentos más destacados de la velada ha sido la ponencia magistral del emprendedor valenciano Iñaki Berenguer, considerado uno de los emprendedores en serie españoles más internacionales.

Bajo el título “Cómo vivir más y mejor”, el emprendedor Iñaki Berenguer ha abordado el impacto de la innovación tecnológica y científica en la mejora de la calidad de vida y la longevidad, destacando cómo los avances en inteligencia artificial, biotecnología o datos están transformando la medicina y el bienestar de las personas.

Agentes comerciales

Durante el acto también se ha realizado un reconocimiento especial al Centenario de los Agentes Comerciales, entregado por el vicepresidente segundo de Feria Valencia, Alejandro Bermejo. El Premio a la Trayectoria Empresarial ha recaído en Pavasal, el de Innovación ha sido para Laberit, el de la Trayectoria Empresarial del Sector Asegurador ha distinguido a AGERS, y el Premio a la Sostenibilidad ha sido para Gravity Wave.

José Vicente Morata, Alejandro Bermejo, Vicente Lafuente y Pérez Llorca, en Forinvest / Germán Caballero

La celebración de la Noche de las Finanzas abre así la puerta a la nueva edición de Forinvest, que se celebrará durante miércoles y jueves en el Centro de Eventos de Feria Valencia y que reunirá más de un centenar de conferencias, mesas redondas y debates. Los diferentes foros abordarán cuestiones clave para la economía y las empresas como la geoestrategia internacional, la evolución de la economía global, la transformación empresarial, el impacto de la inteligencia artificial o las nuevas oportunidades de inversión.

Ponentes

La jornada inaugural arrancará a primera hora con el Business & Innovation Forum, que contará con la participación del expresidente del Gobierno José María Aznar, quien analizará el actual escenario geoestratégico internacional. El programa de mañana también contará con la presencia de destacados ponentes como el expresidente y antiguo CEO de Telefónica José María Álvarez-Pallete, el chef Joan Roca o el conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern balear, Jaume Bauzà, que establecerá un diálogo con su homóloga en Turismo en la Generalitat Valenciana, Marian Cano. También está prevista hoy la asistencia de la Infanta Elena de Borbón, en un acto por la tarde de la Fundación Mapfre.