Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cancelaciones FallasFallero infantil BenimàmetTiempo FallasTransporte FallasTienda 9 MercadonaResultados MercadonaSalarios MercadonaDiscriminación Paterna
instagramlinkedin

La reina visita la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’

La reina Letizia, durante su visita al laboratorio de investigación del centro de Cajamar.

La reina Letizia, durante su visita al laboratorio de investigación del centro de Cajamar. / LEVANTE-EMV

Redacción Levante-EMV

València

La reina Letizia ha visitado este mediodía la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’ en El Ejido (Almería) con motivo del 50 aniversario de la puesta en marcha por parte de la cooperativa de crédito de su Ecosistema de Innovación Agroalimentaria, que se ha convertido en referente del sector. La reina ha conocido de primera mano la labor desarrollada en innovación, generación y transferencia de conocimiento al sector agroalimentario almeriense y español, a través del recorrido por las instalaciones, junto al presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde; miembros del consejo rector de Cajamar; el presidente de la Fundación Grupo Cajamar y director general de Sostenibilidad y Desarrollo Agroalimentario, Roberto García Torrente; el director de la Estación Experimental, Ramón Gil, así como directivos, autoridades y profesionales de la Estación.

Durante la misma, investigadores de la Estación han compartido con la reina algunos de los trabajos e investigaciones nacionales e internacionales que se están realizando para que los cultivos sean más eficientes y sostenibles, contribuyendo, de esta forma, en el reto de alimentar a más de 9.000 millones de personas en 2050 con una alimentación más saludable y de mejor calidad. El presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, ha sido el encargado de recibir a la Reina a su llegada y durante una breve intervención ha recordado los inicios de la Estación Experimental, “fruto de unos pioneros que tomaron una decisión que cambiaría para siempre la historia de Almería y, con ella, la de muchas familias españolas”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents