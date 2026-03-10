La reina visita la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’

La reina Letizia ha visitado este mediodía la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’ en El Ejido (Almería) con motivo del 50 aniversario de la puesta en marcha por parte de la cooperativa de crédito de su Ecosistema de Innovación Agroalimentaria, que se ha convertido en referente del sector. La reina ha conocido de primera mano la labor desarrollada en innovación, generación y transferencia de conocimiento al sector agroalimentario almeriense y español, a través del recorrido por las instalaciones, junto al presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde; miembros del consejo rector de Cajamar; el presidente de la Fundación Grupo Cajamar y director general de Sostenibilidad y Desarrollo Agroalimentario, Roberto García Torrente; el director de la Estación Experimental, Ramón Gil, así como directivos, autoridades y profesionales de la Estación.

Durante la misma, investigadores de la Estación han compartido con la reina algunos de los trabajos e investigaciones nacionales e internacionales que se están realizando para que los cultivos sean más eficientes y sostenibles, contribuyendo, de esta forma, en el reto de alimentar a más de 9.000 millones de personas en 2050 con una alimentación más saludable y de mejor calidad. El presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, ha sido el encargado de recibir a la Reina a su llegada y durante una breve intervención ha recordado los inicios de la Estación Experimental, “fruto de unos pioneros que tomaron una decisión que cambiaría para siempre la historia de Almería y, con ella, la de muchas familias españolas”.