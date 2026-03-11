Comprar un piso es más barato que alquilar... si tienes ahorros

El mercado inmobiliario ha alcanzado tal nivel de disfuncionalidad que comprar una vivienda resulta más barato que vivir de alquiler. Claro que hay una condición indispensable: y es que el potencial adquiriente de un piso tenga los ahorros suficientes, porque la banca, salvo excepciones, no da créditos por el 100 % del valor del inmuebles desde que le estalló la Gran Recesión de 2008 que se llevó por delante a buena parte del sistema financiero, singularmente el valenciano.

Los datos del portal inmobiliario Idealista son concluyentes al respecto. Comprar una vivienda de dos habitaciones en la ciudad de València comporta una cuota hipotecaria -sin tener en cuenta el alza del euríbor que se está produciendo como consecuencia de la guerra en el Golfo Pérsico tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán- de 838 euros al mes. Por su parte, alquilar un piso de dos cuartos se eleva a los 1.351 euros, lo que implica que la diferencia entre una y otro es del 38 % a favor de la cuota. La distancia es de 513 euros.

No obstante, como los bancos solo conceden préstamos sobre el 80 % del valor de tasación de las viviendas sobre las que se pretende una hipoteca, el futuro comprador necesita haber ahorrado ese 20 % suplementario hasta llegar al 100 % más los gastos que comportan una operación de estas características. En el Cap i casal, el mínimo de dinero de que se debe disponer es de 77.503 euros.

La situación es similar en Alicante, donde la cuota hipotecaria está en los 752 euros y el alquiler en 1.098, de tal modo que la diferencia entre uno y otro se sitúa en el 32 %. Aquí, el dinero ahorrado para la entrada y los gastos debe ascender a 69.500 euros. Con números más bajos, la situación es peor en Castellón de la Plana, donde la cuota hipotecaria es de 476 euros y el arrendamiento, de 760, pero la distancia entre uno y otro está en el 37 %. En esta ciudad se necesitan 44.043 euros ahorrados.

Entre los grandes mercados españoles, València y Barcelona son las dos ciudades en las que la diferencia entre cuota y alquiler son más elevadas, en ambos casos con un 38 %, aunque en la capital catalana las cifras se disparan absolutamente, al llegar la primera a los 1.116 euros y el segundo, a los 1.794. Además, es necesario tener ahorrados 103.172 euros.

Claro que esta última cantidad está lejos de lo que se precisa en Palma de Mallorca, donde llega a los 147.116 euros, caso tanto como lo que vale un piso en Zamora. En la capital balear, la compra (1.591 euros) está casi igual que el arrendamiento (1.609). También tienen números de escándalo San Sebastián (137.700 euros de ahorro) y Madrid (117.793).