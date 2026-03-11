Esto es lo que cuestan hoy el gasóleo y la gasolina
El combustible utilizado sobre todo en transporte ha aumentado cuatro céntimos y ya está en 1,77 euros el litro
Persisten los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y de los persas sobre los aliados del país norteamericano en el Golfo Pérsico, el petróleo no cesa de subir y los combustibles que utilizan los valencianos siguen a la zaga de ambas tendencias ascendentes.
El gasóleo, que usan de manera espacial los transportistas, ha alcanzado en la Comunitat Valenciana una cotización de 1,77 euros el litro, según los últimos datos del Ministerio de Transición Ecológica correspondientes al 9 de marzo. Se trata de cuatro céntimos por encima del valor que marcaba un día antes, que era de 1,73.
Gasolina
El aumento en la gasolina de 95 octanos no es tan acusado, pero también sigue la tendencia imparable al alza desde que estalló la guerra en Oriente Medio el pasado 28 de febrero. Así las cosas, la última cotización del combustible que utilizan de manera general los conductores de coches está en 1,65 euros por litro, también a 9 de marzo. Un día antes estaba en los 1,63, lo que implica un incremento de dos décimas.
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
- Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
- Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
- Mercadona presenta hoy los resultados históricos de 2025, que mejoran en cifra de negocio y beneficios
- Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
- Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València
- Anuncio sobre la 'mascletà' del 10 de marzo