Esto es lo que cuestan hoy el gasóleo y la gasolina

Persisten los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y de los persas sobre los aliados del país norteamericano en el Golfo Pérsico, el petróleo no cesa de subir y los combustibles que utilizan los valencianos siguen a la zaga de ambas tendencias ascendentes.

El gasóleo, que usan de manera espacial los transportistas, ha alcanzado en la Comunitat Valenciana una cotización de 1,77 euros el litro, según los últimos datos del Ministerio de Transición Ecológica correspondientes al 9 de marzo. Se trata de cuatro céntimos por encima del valor que marcaba un día antes, que era de 1,73.

Gasolina

El aumento en la gasolina de 95 octanos no es tan acusado, pero también sigue la tendencia imparable al alza desde que estalló la guerra en Oriente Medio el pasado 28 de febrero. Así las cosas, la última cotización del combustible que utilizan de manera general los conductores de coches está en 1,65 euros por litro, también a 9 de marzo. Un día antes estaba en los 1,63, lo que implica un incremento de dos décimas.