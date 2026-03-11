El Gobierno y Competencia pactan reforzar al máximo la vigilancia sobre gasolineras, la luz y el gas para evitar abusos

El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se lanzan a extremar la vigilancia para evitar abusos en gasolineras y en los mercados de la electricidad y el gas natural en plena escalada de precios por la guerra en Oriente Medio. El Ejecutivo y Competencia reforzarán al máximo la coordinación para supervisar todos los sectores energéticos en busca de irregularidades aprovechando la volatilidad en que se han instalado los mercados.

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo y la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, han acordado “reforzar la labor de supervisión de este organismo en el ámbito de sus competencias”, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los mercados energéticos, la transparencia y las buenas prácticas en la formación de los precios que acaban pagando todos los consumidores.

La CNMC realiza de manera habitual un seguimiento continuo de la evolución de los mercados energéticos (electricidad, gas y carburantes) para detectar posibles irregularidades asegurando que los mercados funcionan con normalidad y conforme la legislación. En un momento de especial sensibilidad de los precios por la convulsión geopolítica y económica que ha supuesto el ataque de EEUU e Israel contra Irán, Competencia pretende dar más transparencia pública a esta vigilancia y aumentar la coordinación con el Gobierno y con los operadores de los mercados energéticos.

Por un lado, la CNMC incrementará la periodicidad de la publicación de sus informes sobre la evolución de los precios de los combustibles en las 12.000 gasolineras españolas y lo hará a partir de ahora cada semana, y no cada mes. Y, por otro, Competencia ha reforzado ya los flujos de información con el Ministerio de Economía y con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico enviándoles información diaria de datos actualizados y el seguimiento de la situación, con especial atención a precios de electricidad, gas y carburantes.

En paralelo, la CNMC mantendrá una “coordinación estrecha” con los operadores de los mercados eléctrico (OMIE) y gasista (MIBGAS), con el fin de intercambiar información, monitorizar la situación y detectar, en su caso, posibles comportamientos irregulares o indicios de prácticas contrarias al buen funcionamiento de los mercados, en un contexto de mayor volatilidad como el actual.