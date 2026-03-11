Grimaldi ampliará su terminal de vehículos en el puerto de Sagunt

Grimaldi expandirá su actividad de movimiento de vehículos y carga rodada desde el puerto de Sagunt, una de sus principales terminales de carga y descarga del Mediterráneo occidental. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) ha otorgado una concesión administrativa a Valencia Terminal Europa -Grupo Grimaldi- para la explotación de una terminal para recepción, almacenamiento y distribución de vehículos y carga rodada para uso particular en el Puerto de Sagunto. Esta nueva terminal supone una inversión de 3,9 millones de euros y consolida a Sagunt como 'hub' automovilístico. La nueva concesión se aprueba para un período de 10 años y se ubicará en el Muelle Centro 2 y en el Muelle Sur 2.

En el máximo órgano de gobierno de la APV, reunido esta mañana, han tomado posesión como nuevos consejeros, a propuesta de la Generalitat, la consellera de Industria, Marian Cano; y el vicepresidente de la Confederación Valenciana de Empresarios (CEV) y presidente de la Federación del Transporte (FVET), Carlos Prades. El consejo ha agradecido la labor desarrollada por los consejeros salientes (Salvador Navarro y Ester Olivas).

Nueva vicepresidenta

En la misma sesión, se ha nombrado a Elena C. Delgado Gutiérrez - vocal nato del Consejo de Administración a tenor de lo dispuesto en el artículo 30.1.b) del TRLPEMM - como Vicepresidenta del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Lanzadera

Además, ha aprobado una concesión administrativa para la ocupación de bienes de dominio público portuario a favor de Lanzadera Emprendedores, para la construcción y mantenimiento de una zona ajardinada vinculada a la antigua base del equipo Alinghi de la Copa del América en la Marina de València. Esta zona ajardinada tendrá una superficie de 1.723 metros cuadrados.

Y ha acordado seguir con la tramitación de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) del Puerto de Sagunto, tras el trámite de información pública. La APV ha contemplado diversas alegaciones realizadas por el Ayuntamiento de Sagunt, “mostrando así el compromiso con el desarrollo de la interacción puerto-ciudad y la necesidad de un nuevo convenio que recoja las necesidades surgidas en la relación entre APV y Ayuntamiento, sobre las que venimos trabajando de forma conjunta”, ha explicado la presidenta de la APV, Mar Chao.

El consejo de Valenciaport ha rechazado la solicitud de Intersagunto Terminales para la modificación del volumen de tráfico mínimo anual.