Sánchez Llibre aboga por reforzar el eje Madrid-Cataluña-Comunitat Valenciana para impulsar la productividad en España

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha defendido este miércoles en Madrid la necesidad de reforzar la cooperación económica entre Madrid, Cataluña y la Comunitat Valenciana como motor de crecimiento y competitividad para España. Lo ha hecho durante un encuentro empresarial organizado por la Fundación Conexus, en colaboración con Endesa, bajo el título Empresa, diálogo y cooperación entre territorios.

Sánchez Llibre, según ha informado la citada entidad en un comunicado, ha reclamado administraciones públicas más eficientes y una reducción de la burocracia para favorecer la actividad empresarial. En este sentido, ha apostado por consolidar el “triángulo de oro entre Madrid, Cataluña y la Comunitat Valenciana” de forma que permita impulsar la actividad económica y reforzar la competitividad del país.

Durante su intervención, el presidente de Foment del Treball ha destacado el peso económico de estos tres territorios, “que concentran el 47,7% del PIB y el 48,8% de las exportaciones españolas”. Además, ha señalado que las relaciones comerciales entre estas comunidades alcanzaron en 2023 un volumen de 28.246 millones de euros, consolidando un importante triángulo comercial. “Estamos condenados a entendernos”, ha afirmado.

Absentismo

El empresario catalán también ha abordado algunas de las principales preocupaciones del tejido empresarial español, como el absentismo laboral, la subida del ingreso mínimo vital, la falta de vivienda asequible o la escasez de mano de obra en determinados sectores. En este sentido, ha defendido la necesidad de impulsar un pacto de Estado sobre inmigración que contribuya a mejorar la productividad y competitividad de la economía española.

Josep Sánchez Llibrey Manuel Broseta / Levante-EMV

El presidente de la Fundación Conexus, Manuel Broseta, ha subrayado que este encuentro representa “una nueva oportunidad para acercar España, Cataluña y la Comunitat Valenciana”. Asimismo, ha reivindicado “la unidad, la coordinación y el esfuerzo común” para afrontar los retos de competitividad en un contexto global. “No podemos perder, o desperdiciar, las enormes riquezas y sinergias que estas tres comunidades juntas tienen y pueden aportar a la prosperidad de España y Europa, colaborando y coordinándose entre ellas”, ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que Conexus, desde su creación, y a través de encuentros como este, “ha querido ejercer un papel conciliador y vertebrador, tendiendo puentes allí donde otros levantan muros”. De la misma manera, ha subrayado también el rol de Foment del Treball y la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM).

CEIM

Por su parte, el presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha señalado en su intervención la trayectoria de Josep Sánchez Llibre como un referente del diálogo y la negociación en el ámbito empresarial, “siempre desde la convicción, pero sin renunciar nunca a la mesura, el respeto y la búsqueda de acuerdos”.

Noticias relacionadas

El evento ha reunido a destacados representantes de entidades, como la CEOE, Cámara de Comercio de Madrid, Cepyme y Círculo de Empresarios. Además, han asistido patronos de la Fundación Conexus: PwC, CaixaBank, Stadler Rail Valencia, Nunsys Group, Quibim, Foqum Analytics, Veolia, S2 Grupo, Pavasal Empresa Constructora, Fundación El Secreto de la Filantropía y Zima Corp.