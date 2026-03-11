TM construirá 2 torres de 19 plantas en Canet a rebufo de la gigafactoría de Sagunt

La compañía alicantina TM Grupo Inmobiliario , ha lanzado su nuevo proyecto residencial ‘Sunrise Canet by TM’, ubicado en Canet d’en Berenguer, a 25 minutos del centro de València y a 10 minutos de Parc Sagunt, según ha informado hoy la firma en un comunicado. La cita a la capital del Morvedre no es baladí porque el proyecto está dirigido de una manera especial, aunque no exclusiva, a cubrir las necesidades inmobiliarias de la comarca conforme se acerca el inicio de la puesta en marcha de la gigafactoría de Volkswagen, tal y como han explicado a este diario fuentes de la empresa. Un dato ilustra la magnitud del reto en dicho territorio: 5.000 personas optan a entrar en la planta.

Con una inversión prevista de 70 millones de euros, el proyecto contempla el desarrollo de dos torres residenciales, de 19 plantas cada una, con un total de 252 viviendas, distribuidas en dos fases. La Fase 1, correspondiente al Bloque 1, saldrá inicialmente al mercado con 109 viviendas.

Residencial

“Sunrise Canet by TM” se sitúa entre el núcleo urbano y el mar, a poco más de un kilómetro de la playa de Canet. El residencial está concebido tanto para residencia habitual como vacacional, "dirigido a clientes nacionales e internacionales que buscan calidad de vida, conectividad y servicios".

Simulación del interior de una vivienda / Levante-EMV

El complejo estará formado por apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, con amplias terrazas, distintas orientaciones y vistas despejadas, así como amplias zonas comunes, entre las que destacan piscinas (adultos, infantil y climatizable), jacuzzis, gimnasio panorámico, zona chill out, club social, coworking, pista de pádel, zona deportiva multideporte y amplias áreas ajardinadas. Muchas de las viviendas dispondrán de vistas panorámicas al mar, a la Sierra Calderona y al Castillo de Sagunto.

Recreación del proyecto / Levante-EMV

Este nuevo lanzamiento se enmarca en el plan estratégico 2024-2027 del grupo, que prevé alcanzar un volumen de negocio de 1.100 millones de euros en la Comunitat Valenciana, con la provincia de Valencia como uno de sus principales ejes de expansión. “Valencia es una pieza clave en nuestro modelo de crecimiento y un territorio con vocación de permanencia para TM Grupo Inmobiliario. Aquí hemos dado pasos firmes y ya estamos desarrollando una cartera de suelo para más de 500 viviendas con una inversión comprometida que supera actualmente los 130 millones de euros. Valencia es un enclave estratégico para nosotros, y queremos seguir contribuyendo a su desarrollo económico, social, ambiental y urbano”, señala Pablo Serna, CEO de TM Grupo Inmobiliario.

Holding

TM Grupo Inmobiliario es un holding alicantino fundado en 1969, cuyo principal objetivo es desarrollar proyectos inmobiliarios, turísticos y hoteleros. Especializada en la construcción y promoción inmobiliaria de segunda residencia turística, con más de 25.000 viviendas entregadas principalmente en el arco mediterráneo, la compañía abarca otras líneas de negocio relacionadas con su actividad principal como la gestión y operación hotelera de más de 1.000 llaves en la Riviera Maya-México, el alquiler vacacional, la intermediación inmobiliaria y la explotación agrícola.