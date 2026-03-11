SFI Consulting promueve 500 viviendas asequibles en València y su área metropolitana

La promotora SFI Consulting promueve en València y su área metropolitana más de 500 viviendas protegidas (VPP) desde 135.000 euros. La compañía, fundada en 2009 y liderada por Javier Timoner, tiene lista de espera para sus proyectos de vivienda asequible. Los proyectos de vivienda protegida de SFI Consulting conllevan una inversión de 110 millones. Además, la compañía impulsa la construcción de otras doscientas viviendas de régimen libre en València.

La compañía gestiona una cartera de más de 750 viviendas distribuidas en catorce proyectos activos con un volumen de inversión total de 196 millones. La firma tiene en la vivienda de protección pública su eje central de actividad: 523 de esas viviendas (el 70% de su cartera) son VPP de promoción privada desarrolladas bajo el modelo cooperativo en el Cap i Casal y su área metropolitana.

Cinco proyectos en marcha

SFI desarrolla actualmente cinco proyectos de vivienda de protección pública en València: Jardines de Malilla (47 viviendas) y Edificio Eresmas (51); Paterna, Viure Residencial (158); y Alaquàs, Aura Residencial Fase 1 (137) y Aura Residencial Fase 2 (130). Los precios de estas viviendas (con garaje y trastero) oscilan aproximadamente entre los 135.000 y los 260.000 euros, en función del tamaño y la ubicación del inmueble.

Todas las promociones se gestionan bajo un modelo cooperativo profesionalizado que garantiza a las familias transparencia total en la gestión económica, control riguroso de costes y plazos, y un alto nivel de digitalización en el seguimiento del proyecto, según destaca la empresa.

La segunda fase de Aura Residencial, con 130 viviendas de protección pública, saldrá a comercialización en breve.

400 familias esperan pisos en La Torre

Además de los proyectos en cartera, SFI concurre actualmente al concurso de adjudicación de dos suelos en el ámbito de La Torre, dentro del Plan Vive de la Comunitat Valenciana, para el desarrollo de aproximadamente 200 viviendas de protección pública. La compañía cuenta ya con más de 400 demandantes inscritos en una lista de espera para estas viviendas en caso de que le sea adjudicado el concurso.

Paralelamente, la compañía se encuentra en fase de cierre de tres suelos para el desarrollo de casi 300 viviendas VPP de promoción privada adicionales en el área metropolitana de València. Si salen adelante estos proyectos, SFI superaría las 1.000 viviendas de protección pública, posicionándose como uno de los principales promotores privados de vivienda asequible de la Comunitat Valenciana.

Javier Timoner subraya: "Llevamos casi 17 años trabajando desde València para demostrar que es posible combinar rentabilidad para el inversor con impacto social positivo. Hoy, ante la emergencia habitacional existente, tenemos la obligación de concentrar toda nuestra capacidad de canalizar capital y producir vivienda donde más se necesita".

Plan de crecimiento

El plan estratégico 2026-2030 de SFI contempla un incremento de 260 millones de euros en cartera residencial bajo gestión, la movilización de 60 millones de capital adicional y la contratación de más de 200 millones de euros en financiación. La compañía asegura que ejecuta un plan de expansión nacional selectivo hacia Madrid, Andalucía, Cataluña, Murcia y cualquier comunidad autónoma que apueste por políticas activas de vivienda asequible.