Anecoop integra en su estructura a la firma hortofrutícola ilicitana Marfruit

Anecoop refuerza su estructura con la entrada de Marfruit como nuevo socio. La firma, ubicada en La Marina de Elx, cuenta con 2.000 hectáreas de producción propia en un área que abarca la Comunitat Valenciana, Murcia y Castilla La Mancha.

Tras esta incorporación, la oferta de Anecoop se incrementa con la suma de 50.000 toneladas de diferentes frutas y hortalizas frescas. Por volumen, destacan las cerca de 30.000 toneladas de melones que Marfruit produce en sus campos, en los que cultiva distintas variedades como Piel de Sapo, Amarillo y Galia y, desde esta campaña, también Cantaloup.

El brócoli, con una producción que se sitúa por encima de las 6.000 toneladas, es otro de los cultivos de peso en el porfolio de la firma ilicitana. Su cartera de productos incluye también la granada, con un volumen en torno a 5.000 toneladas. En esta línea de producto destaca la variedad Mollar de Elx, única en el mundo con DOP, y otras variedades como Wonderful y Bigful. Completan su oferta: alcachofa, boniato y calabaza Butternut y tipo Halloween.

Agricultura familiar

Con 49 años de trayectoria y un modelo de éxito de gestión empresarial estructurada y eficiente, Marfruit es sinónimo de agricultura familiar con valores que apoya el desarrollo rural en el sureste de España. La firma hortofrutícola ilicitana comparte con Anecoop su compromiso con la sostenibilidad y dispone de las exigentes certificaciones agroalimentarias IFS y Global GAP.

Según su director general, Eduardo Boix, “Tras casi cinco décadas de trayectoria damos un paso más, un salto estratégico clave. Unirnos a una empresa líder a nivel internacional como Anecoop amplía nuestras oportunidades de negocio y el acceso a nuevos mercados. Nos permite mejorar nuestra eficiencia, reforzar nuestra solidez, crecer y ser más fuertes y competitivos ante las exigencias del mercado global en el que operamos”.

Alejandro Monzón, presidente de Anecoop, ha felicitado a Marfruit por sumarse a este gran proyecto y ha destacado que: “Seguimos avanzando, poniendo en valor una oferta de calidad que, tras esta nueva incorporación, crece en producto y en volumen; afianzando una estructura empresarial cada vez mejor preparada para afrontar los desafíos futuros a los que se enfrenta nuestro sector, con el objetivo prioritario de mejorar la rentabilidad de nuestros agricultores”.

Integración de firmas

Desde su fundación, en 1975, el Grupo Anecoop se ha constituido como una de las mayores empresas internacionales de distribución de cítricos, hortalizas, frutas no cítricas y vinos, además de zumos, conservas vegetales, flores y productos de V gama. Es el primer exportador hortofrutícola español. En la actualidad integra, coordina y comercializa la producción de 61 cooperativas y empresas hortofrutícolas y vinícolas y representa a más de 20.000 agricultores españoles que cultivan más de 61.000 hectáreas repartidas por toda la geografía española, concretamente en 13 provincias (Valencia, Castellón Alicante, Murcia, Almería, Cádiz, Sevilla, Huelva, Ciudad Real, Segovia, Valladolid, Navarra y Lleida).