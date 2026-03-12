Coca-Cola refuerza su compromiso con Valencia con un amplio despliegue operativo durante las Fallas

En línea con su compromiso con las comunidades locales y fiel a su estrategia de hiperlocalidad, Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) vuelve a contribuir un año más a la celebración de las Fallas de Valencia mediante un amplio despliegue operativo y comercial. El objetivo: colaborar con las comisiones falleras, los establecimientos hosteleros y los puntos de venta de la ciudad para atender uno de los periodos de mayor actividad del año.

Las Fallas constituyen uno de los acontecimientos culturales y sociales más relevantes de España, con un impacto económico estimado de entre 732 y 733 millones de euros y la creación de alrededor de 6.500 empleos, según los estudios del proyecto MESVAL. Cada edición reúne a cerca de 1,3 millones de residentes y visitantes, consolidando esta fiesta como un motor económico clave para la ciudad, especialmente en sectores como la hostelería y el comercio.

Un instante de la visita de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor a las instalaciones de Coca-Cola en Quart de Poblet. / Coca-Cola

CCEP despliega un operativo adaptado al ritmo fallero de la ciudad

Durante el periodo festivo, la actividad se intensifica de forma notable, con un incremento del 60% del volumen de ventas, impulsado por momentos de consumo característicos de la celebración, como el aperitivo previo a la mascletá, las cenas populares o las verbenas nocturnas.

La compañía ha reforzado su estructura logística con la instalación temporal de 450 equipos de frío adicionales en la ciudad de Valencia y un aumento aproximado del 40% en las rutas de reparto. El volumen de pedidos y de distribución crece en torno a un 35% de media durante las Fallas, un periodo que también supone una mayor actividad comercial y un refuerzo de la atención a clientes y establecimientos.

El despliegue para estas fiestas incluye, además, acciones promocionales vinculadas a la identidad fallera, con más de 10.000 pañoletas distribuidas y la producción de más de 400 materiales exclusivos de decoración para bares, comercios y casales, alcanzando más de 140 puntos de venta activados en la ciudad.

La relación de Coca-Cola con la fiesta mantiene también su dimensión institucional. La compañía forma parte del calendario oficial de la Junta Central Fallera, que reconoce públicamente su colaboración continuada, y cada año recibe en su planta de Quart de Poblet, operativa desde 1959 y con casi siete décadas de historia en Valencia, a las Falleras Mayores y sus Cortes de Honor, en un acto que simboliza el vínculo histórico de la compañía con la ciudad y su tejido social.

Compromiso con la hostelería a través de ‘Somos de bares’

Este acompañamiento se enmarca también en ‘Somos de bares’, una estrategia con la que Coca-Cola Europacific Partners refuerza su compromiso con la hostelería fragmentada, los bares y restaurantes independientes, reconociendo su papel social, cultural y económico en España.

“‘Somos de bares’ no es una campaña, sino la manera de trabajar que Coca-Cola ha mantenido desde sus orígenes: un modelo basado en la cercanía, el acompañamiento constante y el conocimiento profundo del entorno y de la realidad de los pequeños hosteleros. Su propósito es apoyar de forma sostenible la actividad de un sector que sigue siendo uno de los motores esenciales del país”, señala David Ocaña, Associate Director Customer Development de Coca‑Cola Europacific Partners Iberia.

Una actividad esencial para la vida y la economía españolas

Este enfoque cobra especial relevancia en un mercado como el español, que cuenta con alrededor de 163.000 bares, según el Anuario de Hostelería de España 2024, en su mayoría negocios independientes profundamente ligados a su comunidad. Más allá de su valor social, la hostelería es uno de los grandes motores económicos de España. De acuerdo con este mismo informe, el sector está compuesto por más de 300.000 establecimientos, una cifra que no sólo engloba a los bares, sino que también incluye restaurantes, cafeterías, hoteles y otros negocios de restauración y alojamiento. Esta industria genera empleo para 1,76 millones de personas y alcanza un volumen de ventas de 157.379 millones de euros. Su contribución al PIB nacional asciende al 6,7% en términos de valor añadido.

Para Coca-Cola Europacific Partners, la hostelería (y, en particular, los bares) supone uno de los pilares principales de su negocio. En España, el canal Horeca representa cerca del 20% de las ventas de la compañía, lo que pone de manifiesto su relevancia estratégica. En este ámbito, CCEP mantiene un claro liderazgo en refrescos, con una cuota de valor del 84,5% en el caso de los refrescos de cola, con Coca-Cola, y del 67,2% en el conjunto de refrescos.

Una estrategia integral para impulsar la hostelería fragmentada

La iniciativa ‘Somos de bares’ se articula en torno a cuatro pilares estratégicos que buscan fortalecer el crecimiento rentable y sostenible de los bares independientes:

1. Cercanía y acompañamiento local

CCEP cuenta con una estructura operativa y comercial de gran capilaridad, con más de 55 oficinas comerciales, que le permite estar presente en el día a día de los bares de barrio y de las áreas rurales. Cada mes, los desarrolladores de mercado de la compañía realizan más de 92.000 visitas a establecimientos de hostelería, fomentando una escucha activa que permite conocer la realidad de cada negocio y diseñar juntos una oferta personalizada diferencial que les ayude a atraer a los consumidores e incrementar la frecuencia de las visitas. A esta relación se unen más de 170.000 tomas de pedidos y entregas al mes.

Este contacto directo y sostenido en el tiempo es uno de los elementos diferenciales de la propuesta de Coca-Cola Europacific Partners y ha permitido construir un modelo Customer Centric, que sitúa al cliente en el centro de la actividad de la compañía.

2. Propuesta diferencial adaptada a cada establecimiento

La estrategia se apoya en la segmentación del mercado, adaptando el porfolio de bebidas y envases, los materiales de activación y los equipos de frío a las características y necesidades de cada bar. En esta personalización se incluye el ofrecer materiales para sus terrazas, elemento clave en nuestro país. Este año está previsto entregar un total de 7.500 terrazas (mesas, sillas y sombrillas). Desde 2022, se ha apoyado a más de 38.000 establecimientos con este material. Todo ello contribuye a diseñar ofertas personalizadas que ayuden a los hosteleros a atraer consumidores, incrementar la frecuencia de visita y mejorar la rentabilidad de sus negocios.

3. Digitalización y conocimiento del consumidor

La propuesta de valor de Coca-Cola se completa con un análisis continuo del mercado apoyado en Data Analytics, que permite a la compañía entender los cambios en los hábitos de consumo, optimizar la planificación de ventas y operaciones y mejorar las previsiones de oferta y demanda. Este enfoque facilita, por ejemplo, anticipar el impacto de las previsiones meteorológicas, identificar nuevas ocasiones de consumo, como el aperitivo, la tarde o la noche, o adaptar la oferta al crecimiento delivery, ajustando formatos y envases a estas nuevas demandas.

4. El vidrio como palanca de valor

Dentro de este modelo, el vidrio retornable desempeña un papel clave. A través de su plan ‘Destapa el cambio’, Coca-Cola Europacific Partners impulsa un envase exclusivo para el canal Horeca que combina experiencia de consumo, rentabilidad para el hostelero y sostenibilidad. Se trata de un formato rellenable y circular, con una media de 25 vidas antes de ser reciclado, que se entrega y se recoge, facilitando su integración en la operativa diaria de los bares independientes.

El porfolio en vidrio permite adaptarse a los distintos momentos de consumo: el formato de 350 ml resulta especialmente adecuado para las comidas, mientras que el de 237 ml encaja mejor en ocasiones como el aperitivo, el tardeo o el consumo nocturno. Esta flexibilidad contribuye a incrementar el tráfico y el ticket medio. Desde 2023, más de 23.700 clientes se han incorporado al plan y el 84% de los clientes de CCEP en Horeca y canales asociados compra vidrio.

Para Ocaña, “los bares de barrio y de pueblo forman parte de la vida de nuestras comunidades. Con `Somos de bares’ queremos reconocer su papel esencial y acompañarles con una propuesta de valor que combine cercanía, conocimiento y soluciones adaptadas a cada establecimiento. Nuestro compromiso es estar a su lado, ayudarles a crecer y contribuir juntos a que sigan siendo espacios de encuentro y convivencia.”

´Somos de bares’ nace para poner en valor a los bares de toda la vida: espacios de encuentro, conversación y vida compartida, esenciales en el tejido social y económico de cada comunidad. Son lugares que generan vínculos, empleo y actividad, y que forman parte de la memoria y la identidad de millones de personas.