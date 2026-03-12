La Generalitat suprime el impuesto de transmisiones patrimoniales al sector ganadero

La Generalitat baja los impuestos al sector ganadero. El presidente del Ejecutivo autonómico, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado esta mañana la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para las explotaciones de ganado extensivo, dentro de la Estrategia Valenciana para el Fomento de la Ganadería Extensiva 2026-2030, que incluye también medidas como la promoción de la calidad y el consumo de los productos con este origen. Así lo ha señalado en la presentación del plan que recoge 70 medidas agrupadas en once líneas de actuación para asegurar la rentabilidad y el futuro del sector. El acto, celebrado en una explotación de ovejas guirras en la pedanía valenciana de Massarrojos, ha contado también con la participación del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina.

Entre otras medidas, ha destacado el impulso de la Oficina Virtual Veterinaria para el sector ganadero extensivo como una herramienta clave para facilitar los trámites sin que los ganaderos tengan que desplazarse hasta la oficina comarcal. En ella, pueden consultar la información detallada sobre sus animales, obtener certificados de calificaciones sanitarias o revisar las actuaciones veterinarias realizadas.

Más ayudas

Pérez Llorca también ha subrayado el apoyo del Consell para aumentar la rentabilidad de la producción ganadera y se ha referido a las ayudas convocadas por la Generalitat para la modernización de explotaciones ganaderas por valor de 9 millones de euros, además de a los 29 millones para facilitar la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos.

La Estrategia Valenciana para el Fomento de la Ganadería Extensiva 2026-2023 contempla tres pilares de transformación (gestión y competitividad; territorio y medio ambiente; y sociedad y mercado) sobre los que se desarrollan las once líneas de actuación a ejecutar. En el ámbito de la simplificación administrativa, además de la reducción de impuestos y de la burocracia, se incluyen medidas para mejorar la Oficina Virtual Veterinaria, introducir más declaraciones responsables en los trámites administrativos, flexibilizar inspecciones y reforzar el personal en Oficinas Comarcales Agrarias.

Infraestructuras ganaderas

La estrategia del Consell también prevé acciones para impulsar infraestructuras ganaderas, reforzar la comercialización de los productos ganaderos de la Comunitat Valenciana, promover la Formación Profesional Ganadera en centros educativos y mejorar la competitividad mediante ayudas o el impulso a la digitalización y robótica, por ejemplo. El apoyo para fomentar el relevo generacional, promover la sanidad animal y la puesta en valor del sector son otras de las líneas de actuación de la estrategia que se completa con la creación de un grupo de trabajo con todos los actores implicados para evaluar y coordinar la implementación de la estrategia.