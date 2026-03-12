La inteligencia artificial multiplica por ocho el tráfico de consumidores a las tiendas 'online'

Los expertos del sector de la distribución comercial analizan cuál será 'El supermercado del futuro'. Y llegan a una conclusión: "Con el auge del comercio 'online' y la acelerada digitalización de servicios, el papel de la tienda física debe evolucionar hacia espacios diseñados para ofrecer experiencias inmersivas, capaces de atraer a un consumidor cada vez más diverso y cambiante". Así lo han reconocido los directivos de Consum, Deloitte y Aecoc que han participado en el XIII Encuentro #DecirHaciendo de Consum sobre ‘El supermercado del futuro’, quienes han comentado que la Inteligencia Artifical (IA) ha multiplicado por ocho el tráfico hacia los 'ecommerce' durante la última campaña navideña, según la consultora Deloitte

Así las cosas, las cadenas de supermercados se prepara para un mercado donde la demanda es la que marca el paso. Según ha indicado Elena Izquierdo, socia responsable del sector Retail de Monitor Deloitte, que ha compartido un estudio con más de 800 ejecutivos, analistas, académicos y personalidades destacadas de la industria del gran consumo, en el futuro “tendremos un consumidor cambiante, cada vez más diverso y con múltiples dimensiones. La sociedad y la cultura están en constante evolución y los consumidores romperán sus ‘cadenas tradicionales’ porque el mercado ha pasado de estar impulsado por la oferta a estarlo por la demanda. Contaremos con una tecnología exponencial que hará palidecer el progreso de la última década.

El modelo de Consum

Nuria Enríquez, ejecutiva de Transformación Digital de Consum, asegura que la cooperativa valenciana está construyendo ya el supermercado del futuro, "un modelo donde la tecnología solo tiene sentido si está al servicio de las personas (clientes y trabajadores) y de su día a día". Explicó que el gran reto del sector no será solo ofrecer productos o servicios, sino acompañar a cada persona desde la proximidad y la personalización, entendiendo sus necesidades presentes y anticipándose a las futuras.

Pablo de la Rica, Elena Izquierdo, Luis González y Nuria Enríquez, en el Encuentro #DecirHaciendo / LEVANTE-EMV

El 'súper' del futuro

“En el supermercado del futuro, la clave será facilitar la vida del cliente, ofreciéndole soluciones que reduzcan tareas y le ahorren tiempo: desde la construcción automática del carrito hasta servicios personalizados basados en sus decisiones de salud, nutrición o estilo de vida”, puntualizó Enríquez.

Destacó la importancia del conocimiento y los datos como motor de transformación, subrayando que Consum "trabaja con grandes volúmenes de información para mejorar la experiencia del cliente. Esto permitirá -asegura Enríquez- conocer mejor sus necesidades, comunicarse de forma más relevante y ofrecer servicios más útiles y personalizados, siempre desde la transparencia y el respeto a la privacidad.

La ejecutiva de Transformación Digital compartió además algunos ejemplos de cómo Consum ya está trabajando en este futuro: el uso de inteligencia artificial para hiperpersonalizar la comunicación, analizar opiniones y sentimientos, gestionar grandes volúmenes de documentación interna y automatizar procesos repetitivos, liberando tiempo para actividades de mayor valor.