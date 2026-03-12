Los precios del diésel y la gasolina se desbocan con la mayor subida de los últimos cuatro años

La guerra en Oriente Medio está teniendo ya un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos en España con un encarecimiento récord de los carburantes. Los precios de los combustibles registraron en la última semana, la segunda de conflicto bélico tras los ataques de EEUU e Israel sobre Irán, las mayores subidas de los últimos cuatro años. Las mayores subidas desde marzo de 2022, con la invasión militar de Rusia sobre Ucrania recién iniciada y cuando estaba arrancando lo peor de la crisis energética.

Los carburantes suman su octava semana consecutiva de subidas, pero ahora con incrementos desorbitados. El precio medio del litro de gasóleo en España ha registrado una subida del 14,1% en solo una semana, hasta situarse en los 1,645 euros, con lo que alcanza su precio máximo desde finales de octubre de 2023. En el caso del precio medio del litro de gasolina, el alza fue del 7,7% frente al precio de hace una semana, para situarse en los 1,600 euros, su nivel más alto desde principios de agosto de 2024, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE).

El precio del gasóleo confirma así su ‘sorpasso’ sobre el de la gasolina. El diésel ya es más caro que la gasolina y se come la ventaja fiscal que se mantiene en el mercado español, con impuestos más bajos históricamente. La subida del gasóleo es mucho mayor debido fundamentalmente a que la producción local es mucho menor y depende más de las importaciones que proceden en gran parte de países de Oriente Medio.

Llenar el depósito, 90 euros

Los conductores sufren ya las subidas vinculadas a la convulsión geopolítica y económica por el conflicto en Oriente Medio. Llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste tras las últimas subidas de 90,47 euros, 9,46 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 81,01 euros. Mientras que para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio supone un desembolso actualmente de unos 88 euros, 3,25 euros más que hace un año, cuando superaba los 84,75 euros.

Los precios de ambos combustibles se sitúan por encima de los niveles en que estaban antes del estallido de la invasión de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022. Entonces estaba en 1,479 euros el precio del litro para el diésel, mientras que la gasolina repunta también por encima del precio de 1,591 euros el litro que tenía en ese momento. No obstante, ambos carburantes se mantienen aún muy por debajo de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó un precio medio los 2,141 euros y el gasóleo alcanzó los 2,1 euros.

A pesar de las fuertes subidas, los precios medios españoles aún están por debajo de la media europea. El precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,774 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,835 euros. En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,861 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,893 euros.

Gasolineras por encima de los 2 euros por litro

El Boletín Petrolero de la UE recoge los precios medios de los combustibles en el mercado español, pero los precios en algunas gasolineras están muy por encima. Algunas estaciones de servicio ya venden el litro de gasóleo por más de dos euros y la gasolina muy cerca de esa cota, según datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. La evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal. Por ello, y ante la situación de volatilidad que vive el crudo ante la incertidumbre tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo, las subidas en los surtidores podrían proseguir en las próximas semanas.

Vigilancia sobre las gasolineras

El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se han lanzado a extremar la vigilancia para evitar abusos en los precios energéticos aprovechando la volatilidad de los mercados provocada por la guerra. Y la supervisión se va a concentrar en un primer momento especialmente en la evolución de los precios en las 12.000 gasolineras españolas, donde ya se están registrando de maneras más evidente un encarecimiento de los carburantes, como adelantó este diario.

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo y la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, acordaron este miércoles “reforzar la labor de supervisión de este organismo en el ámbito de sus competencias”, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los mercados energéticos, la transparencia y las buenas prácticas en la formación de los precios que acaban pagando todos los consumidores.

La CNMC incrementará la periodicidad de la publicación de sus informes sobre la evolución de los precios de los combustibles en las 12.000 gasolineras españolas y lo hará a partir de ahora cada semana, y no cada mes. Y, por otro, Competencia ha reforzado ya los flujos de información con el Ministerio de Economía y con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico enviándoles información diaria de datos actualizados y el seguimiento de la situación, con especial atención a precios de carburantes, electricidad y gas.