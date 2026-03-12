Prensa Ibérica organiza el II Foro ESG: Liderazgo Empresarial y Creación de Valor Sostenible

El próximo 20 de marzo, Prensa Ibérica, EL PERIÓDICO, El Periódico de España y 'activos' organizan la segunda edición del 'Foro ESG', bajo el lema "Liderazgo Empresarial y Creación de Valor Sostenible". El evento, que tendrá lugar entre las 10 y las 12:30 del próximo viernes en el Espacio Bertelsmann, en Madrid, contará con el patrocinio de entidades como Asisa, ING, McDonald's, Mutualidad, Nauterra, X-Elio, y Thinking Heads, además de la colaboración de Centro, el Club Excelencia en Gestión, Corresponsables y Forética.

Los asistentes podrán inscribirse para asistir a las jornadas en este enlace.

Durante las jornadas, se sucederán tres mesas redondas de debate orientadas alrededor de los objetivos ESG, ('environmental, social and governance', por sus siglas en inglés). Estos criterios agrupan los factores no financieros más relevantes de una compañía: de gobernanza, de medio ambiente y del aspecto social. Tras la bienvenida de Juan Carlos Lozano, jefe de Especiales de Activos, tendrá lugar la mesa de debate ‘Cultura, impacto y alianzas: activando el ESG en la organización y la sociedad’.

En esta mesa se tratarán temáticas como el liderazgo transformador, los ESG más allá del departamento de sostenibilidad, la dimensión social y propósito, la conexión entre propósito, empleados y marca y las alianzas y transparencia. En este encuentro participarán Germán Granda, director general de Forética, Cristina Sánchez, directora Ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España, Mónica Chao, experta en Sostenibilidad y Presidenta de WAS (Women Action Sustainibility) y Sofía Martín, directora de Comunicación de Fundación SERES, bajo la moderación de Marcos González, presidente editor de Corresponsables, de su Fundación y de ObservaRSE.

A continuación tendrá lugar la mesa ‘ESG en la agenda del CEO: estrategia, inversión y reputación’, que tratará los ESG como prioridad en los Comités de Dirección y tratará de responder a las siguientes preguntas: ¿Qué ha cambiado de verdad en la forma en que la alta dirección integra el ESG en la estrategia del negocio?, y ¿en qué decisiones clave —inversión, desinversión, crecimiento— el ESG ha sido un factor determinante y no solo un elemento reputacional?

En esta ocasión se citarán Isabel Ruiz Franco, Sr Manager de Sostenibilidad y Comunicación de X-ELIO, Idoia Revuelta Marañón, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Mutualidad y Nacho Rodríguez, director de Sostenibilidad de ING, bajo la moderación de David García Núñez, presidente del Club Español de Relaciones Institucionales y Comunicación.

Por último tendrá lugar la mesa de debate ‘Consejos de Administración y Gobernanza ESG: ética, talento y supervisión estratégica’, que versará sobre los cambios experimentados en los consejos de administración en materia de ESG y sobre los cambios que deberían tener lugar. Bajo esta premisa debatirán Aline Gómez-Acebo Finat, directora de Sostenibilidad de Asisa, Mario Lara, director del Centro de Gobierno Corporativo de Esade y de Esade Madrid, Mariví Sánchez Jiménez, directora de Sostenibilidad y Comunicación de Nauterra, Susana Gomez Foronda, presidenta de Asociación CentRHo de Aedipe y Consejera Independiente y Marco Postigo, Subdirector Compliance y VAPS de Informa D&B, bajo la moderación de Ignacio Babé, CEO del Club de Excelencia en Gestión.