Esto es lo que ha subido el gasóleo en un día

El precio de este combustible en la Comunitat Valenciana se encarece en tres décimas y ya supera los 1,8 euros el litro

El coste de llenar el depósito de una camión es 420 euros superior al del inicio de la guerra, según la patronal valenciana del transporte, que exige medidas al Gobierno

Un ciudadano echa gasolina en su vehículo en Castellón

Un ciudadano echa gasolina en su vehículo en Castellón / GABRIEL UTIEL BLANCO

Jordi Cuenca

Jordi Cuenca

València

No hay tregua en las gasolineras valencianas. A pesar de los vaivenes en el precio del barril de petróleo a cuenta de las contradictorias manifestaciones de la administración estadounidense sobre la duración de la guerra contra Irán y de las medidas internacionales para liberar reservas de crudo, el coste de llenar el depósito no cesa de aumentar.

El gasóleo de tipo A, indispensable para los transportistas, costaba 1,801 euros el litro, según los últimos datos del Ministerio de Transición Ecológica correspondientes al 10 de marzo. Un día antes, estaba en los 1,772. Por tanto, casi tres décimas más. No mucho mejor le ha ido a la gasolina de 95 octanos, la que utiliza la mayoría de ciudadanos. El cierre último es de 1,672, frente a los 1,655 de la jornada precedente. En este caso, el alza se acerca a los dos décimas.

Dos euros

Estos son los costes medios oficiales, porque cada estación de servicio es un mundo y en algunas de ellas estos combustibles ya han superado los dos euros el litro.

Camiones y coches en A3

Camiones y coches en A3 / JM LOPEZ

En este contexto, la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha reclamado "con carácter urgente" la puesta en marcha de un nuevo Plan Nacional que contemple ayudas "directas e indirectas" al sector que sirvan para "amortiguar el aumento desproporcionado del precio del combustible y su impacto" en estas empresas y la sociedad en general.

Subida

En base a las cifras publicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica en su Geoportal, la Federación denuncia que el coste de llenar hoy el depósito de un camión es 420 euros más caro que antes del inicio del conflicto y el sector se enfrenta a una "difícil situación".

