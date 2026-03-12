Veolia inicia una campaña de revisión de más de 250 hidrantes en los municipios de La Pobla de Vallbona, Benissanó y L’Eliana

Los ayuntamientos de La Pobla de Vallbona, Benissanó y L’Eliana han iniciado, junto a Veolia, empresa gestora del ciclo de agua en dichos municipios, una campaña para la revisión de todos los hidrantes y su puesta a punto antes del inicio de las fiestas de Fallas.

En concreto, los hidrantes son las tomas de agua que se ubican en la vía pública y que permiten a los bomberos abastecerse de agua para atender los servicios de emergencia que sean necesarios. Por este motivo, y tal como ha indicado el gerente de Veolia en la zona, Pablo Mellado, “hemos empezado a llevar a cabo estas acciones durante el mes de febrero y principios de marzo para evitar que pueda ocurrir cualquier incidencia durante la celebración de las fiestas falleras”.

En este sentido, ha remarcado que “es fundamental que la red de hidrantes esté operativa para garantizar que, en caso de emergencia por incendio, los bomberos puedan disponer de un punto de abastecimiento cercano” y ha señalado que “desde Veolia realizamos una revisión anual de todo el parque de hidrantes, que habitualmente llevamos a cabo durante las semanas previas a las Fallas, puesto que es una festividad en la que el fuego está muy presente y la protección para la ciudadanía debe estar plenamente asegurada”.

En concreto, Veolia está llevando a cabo estos trabajos en los tres municipios, donde la red de hidrantes se compone de 116 en la Pobla de Vallbona, 39 en Benissanó y 91 en L’Eliana, lo que supone más de 250 puntos a revisar. Para ello, se abre el hidrante y con una herramienta específica creada para este fin, se comprueba que el agua fluye y que la presión es adecuada en ese punto de la red.