El activo alcalde de Utiel impulsa impulsa la economía local

Utiel cuenta ya con su primera Entidad de Gestión y Modernización (EGM) en el área industrial Nuevo Tollo. Las empresas de este polígono han aprobado su constitución con un apoyo del 88,78% del valor catastral y el 54,8% de las personas titulares, cumpliendo así con la doble mayoría exigida en la ley autonómica 14/2018 de Gestión y Modernización de Áreas Industriales.

El proceso de constitución ha sido conducido por la empresa Gestión de Áreas Industriales by Romina Moya a petición de las propias empresas que se organizaron, en un primer momento, como asociación empresarial para poder impulsar la EGM junto al Ayuntamiento de Utiel. El alcalde de Utiel , Ricardo Gabaldón, ha remarcado: “La creación de esta entidad es fundamental para favorecer la implantación de las industrias en Utiel y, por supuesto, el Ayuntamiento de Utiel va a seguir apoyando y coordinando acciones conjuntas que permitan fijar industria y por tanto empleo en nuestro municipio”.