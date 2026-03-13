El aeropuerto de Valencia no deja de crecer: nuevo récord y urgencia por su ampliación

El aeropuerto de Valencia encadena un nuevo mes en crecimiento de viajeros. Según ha informado Aena este jueves, el aeródromo de Manises recibió en febrero 786.589 pasajeros, un nuevo récord mensual que supone un incremento del 3,6 % respecto al mismo mes de 2025. En enero también llegaron un 7 % más de pasajeros -756.281- que en el mismo periodo del año anterior.

Como es habitual, el mercado internacional es el mayoritario en la terminal valenciana, que creció un 5,9 % y registró 582.987 viajeros en febrero. Por su parte, el tráfico doméstico registró 199.951 pasajeros, un 3,8 % menos. Todo ello, en relación a vuelos comerciales y respecto al mismo periodo del pasado ejercicio.

En cuanto a las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en febrero, los más numerosos fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 164.423 viajeros; seguidos de Alemania con 58.551; Reino Unido, con 55.229; Francia con 54.302 y Países Bajos, con 48.134.

En cuanto a los vuelos registrados en febrero, el recinto aeroportuario operó un total de 6.277 movimientos, lo que supone un descenso del 0,4 % respecto al mismo mes del pasado año.

Datos de los dos primeros meses del año

El aeropuerto de Valencia registró un total de 1.542.870 pasajeros durante los dos primeros meses del año, un 5,2 % más que en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, los vuelos operados en enero y febrero sumaron un total de 12.534 movimientos, un 1,2 % más en relación al mismo periodo de 2025.

La constante evolución al alza en el número de viajeros que pasan por el aeropuerto de Valencia es una continuación de la tendencia que ha vivido en los últimos años. Especialmente relevante fue el dato de 2025 cuando el aeródromo cerró con la cifra histórica de 11,8 millones de pasajeros, que supuso un crecimiento del 9,6 % respecto al año anterior, y más de 93.000 movimientos de aeronaves operados.

La ampliación del aeropuerto de Manises es una demanda recurrente del sector turístico valenciano y de la Generalitat, debido a los problemas de capacidad que padece la infraestructura como consecuencia del incremento anual de viajeros. Eso ha hecho que organismos como la Cámara de Comercio de Valencia hayan alertado de la sobresaturación a la que se ve sometida una infraestructura clave en la economía valenciana.

Para la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, esta cifra "vuelve a evidenciar la necesidad de acelerar las inversiones y ampliaciones previstas en estas infraestructuras".

"Los aeropuertos valencianos están creciendo por encima de muchas previsiones y no podemos permitir que la falta de planificación o de inversiones frene su desarrollo y las oportunidades económicas y turísticas de la Comunitat Valenciana", ha añadido.

13,5 millones de pasajeros en 2031

El consejo de administración de Aena aprobó el pasado mes de febrero su propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, informe en el que el gestor aeroportuario recoge la planificación para los próximos años, con la lista de actuaciones que se llevarán a cabo en los distintos aeródromos españoles, las previsiones de demanda y las tarifas aeroportuarias, entre otras cuestiones.

En esa previsión, Aena contempla que el aeropuerto de Valencia alcance en 2031 un volumen de pasajeros de 13,5 millones de personas. Las necesidades del aeródromo no pasan por pistas de despegue y aterrizaje, sino por la ampliación de su terminal. Y eso es precisamente lo que recoge el documento aprobado por Aena, aunque sin especificar presupuesto ni actuaciones concretas.