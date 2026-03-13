Alimentación y hostelería valencianos disparan sus precios en el mes previo a la guerra

La alimentación, los restaurantes y los servicios de alojamiento fueron las actividades económicas que más elevaron sus precios el pasado mes de febrero, según los datos dados a conocer hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Alimentación y bebidas no alcohólicas se encarecieron en términos interanuales en un 2,9 %, mientras que bebidas alcohólicas y tabaco lo hicieron en un 5,3 %. A continuación de esta última aparecen los sectores relacionados con el turismo, como la hostelería, incluidos hoteles, que subieron en un 5,1 %.

En febrero, la inflación en la Comunitat Valenciana aumentó en un 2,6 %, lo que implica tres décimas por encima de la del conjunto de España. El dato no tendrá nada que ver con el de marzo, en el que se espera un repunte significativo de los precios como consecuencia de la subida del petróleo y el gas, en primer término, y después el efecto que este incremento tenga en otros sectores tanto industriales como de servicios.

Ataque

Y es que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se inició el 28 de febrero, un sábado, así que las consecuencias de ese conflicto sobre la inflación empezarán a notarse cuando finalice el mes de marzo. Buena prueba de ello es que el transporte, una de las actividades más afectadas por el alza de los combustibles, singularmente el gasóleo, se mantuvo estable en febrero de 2026 respecto del mismo mes de 2025, aunque es cierto que en relación a enero de este año sus precios se encarecieron nueve décimas, por encima del medio punto en que lo hizo el Índice de Precios al Consumo en la Comunitat Valenciana en términos intermensuales. Es una dinámica similar a la de la media española.

Hoteles en Benidorm / DAVID REVENGA

De hecho, la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) explicó este viernes que la guerra en Irán obliga a modificar sustancialmente las previsiones de inflación debido al alza del precio del petróleo, por lo que espera que se eleve hasta el 3,6% en marzo, se sitúe por encima del 4% en los meses posteriores y empiece una desescalada a partir de junio hasta terminar el año con una tasa interanual del 3,4% y una media anual del 3,6%.

Previsión

Asimismo, indicó que la inflación subyacente alcanzará una media anual del 2,5%. En este sentido, Funcas dibujó dos escenarios. Uno pesimista, en el que el precio del crudo se mantiene en torno a 102 dólares durante todo el periodo de previsión, lo que haría que la tasa anual se situase en el 4,5%, con una media anual del 4,3%, y del 2,7% para la inflación subyacente; y otro escenario más benévolo, con el precio del crudo en torno a 73 dólares a final de año en el que las tasas medias anuales se situarían en el 3,2% y el 2,3% la general y la subyacente, respectivamente.

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Una cuestión clave al respecto es si ese incremento de la inflación provocará que el Banco Central Europeo (BCE) dé un giro a su actual política de contención y vuelva a elevar los tipos de interés, que actualmente se encuentran en el 2 %. Los mercados parecen optar por esta posibilidad en vista de la escalada que está sufriendo el euríbor, principal referencia para las hipotecas.