Aumenta la oferta de pisos de alquiler en València al plantarse la demanda en 1.200 euros

La oferta de pisos de alquiler en València ha aumentado tras el subidón de precios. Las inmobiliarias han constatado que a las familias les cuesta pagar más de 1.200 euros al mes y la demanda se ha frenado. La bolsa de pisos del mercado de alquiler tradicional se ha incrementado un 6 % en el último año a pesar de que el Cap i Casal ha ganado 18.000 vecinos desde el 1 de enero de 2025.

El incremento de la población se debe a la llegada de inmigrantes en busca de trabajo y una parte importante de ellos acaba arrendando habitaciones. El precio medio del alquiler en València, según el Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica, es de más de 1.600 euros, aunque la realidad difiere. Los inquilinos llegan a 1.200 euros con dificultades y a partir de ahí se ha generado una bolsa de pisos de alquiler que realmente se ha quedado fuera del mercado (por eso el precio medio es de 1.646 euros).

La plataforma inmobiliaria Idealista ha comprobado que el número de pisos disponibles en València ha aumentado un 6 % en València entre el último trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2024. La situación es similar en otras grandes ciudades como Madrid (un 5 % de aumento), Sevilla (13 %), Palma (un 3 %) y Málaga (1 %).

Esfuerzo financiero

El esfuerzo financiero para el pago del alquiler está llevando al límite la capacidad de pago: los inquilinos tienen que destinar el 36 % de sus ingresos al arrendamiento en València, según datos del Observatorio del Alquiler. Las inmobiliarias inciden en que el actual frenazo en los alquileres es el paso previo a que bajen los precios por el aumento de la oferta (los propietarios que realmente quieren arrendar su vivienda se ven obligados a bajar el coste).

De hecho, las subidas de los precios ya se están frenando. El coste de los arrendamientos subió un 16,6 % en València en 2023, un 12,1 % en 2024 y un 6 % en 2025. Ahora mismo, según datos de Idealista, hay disponibles en el Cap i Casal 2.727 pisos.

Los expertos en el mercado inmobiliario coinciden en que la tensión del mercado puede haber llegado a su límite. La subida del alquiler en València ha tocado techo en el arranque de este año tras romper todos los registros en los últimos tres años.

Presión en el área metropolitana

El alto coste de alquilar en València ha trasladado la demanda al área metropolitana. El 31,8 % de las personas que buscan una vivienda de alquiler habitual en el Cap i Casal tienen que desplazarse a la periferia, según admite la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval). Se trata mayoritariamente de parejas, con y sin hijos, con una media de edad de 35,6 años, que alquilan pisos de 80,8 metros cuadrados como primera residencia por una renta media de 874 euros.

Alquiler por temporada

Por otro lado, ha aumentado un 51 % el número de pisos que se alquilan por temporada en el Cap i Casal. Este tipo de viviendas ya representa el 32 % del total del mercado. De las 2.727 viviendas de alquiler, 823 son de arrendamiento por temporada (hasta 11 meses).

Este tipo de alquiler precario se ha extendido de València a su área metropolitana. El 41 % de la oferta de arrendamiento de pisos en l’Horta Nord es por meses y esquiva la protección a los inquilinos de la ley de Vivienda. Los profesionales del mercado inmobiliario inciden en que los propietarios de pisos que se alquilan por meses "tienen menos obligaciones tras la ley de vivienda" y los inquilinos están más desprotegidos.

Menos derechos

El Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV) recuerda que "el alquiler temporal aparece en el mercado inmobiliario como alternativa a la ley de la Vivienda en mayo de 2023", que buscaba dar una mayor protección a los inquilinos.