Así están hoy el precio de la gasolina y los gasóleos

Los carburantes se encarecen en torno a otra décima en una sola jornada en la Comunitat Valenciana

Una ciudadana reposta gasolina en su coche

Una ciudadana reposta gasolina en su coche / Levante-EMV

Jordi Cuenca

Jordi Cuenca

València

Día tras día, el precio de los combustibles sigue al alza. Los últimos datos del Ministerio de Transición Ecológica así lo atestiguan, aunque el aumento que registran es menor que el de días anteriores. El caso más emblemático al respecto es el del gasóleo A, utilizado principalmente por el sector del transporte, y que solo crece una décima, muy por debajo de los incrementos medios de hasta seis décimas de días anteriores.

Agricultores

Los últimos registros del Gobierno, de carácter general, corresponden al 11 de marzo. Al cierre de ese día, miércoles, el gasóleo A había subido en la Comunitat Valenciana de 1,801 a 1,814 euros por litro. Más o menos lo mismo ha sucedido con el gasóleo B, que es el que usan los agricultores. Se ha encarecido también una décima, desde 1,411 a 1,42 euros por litro.

Los carburantes no dejan de subir

Los carburantes no dejan de subir / Levante-EMV

Por su parte, la gasolina de 95 octanos, la que consume la mayoría de conductores españoles, estaba en dicha jornada en 1,687, frente a los 1,672 del día anterior. Más de una décima de escalada. Como ha quedado dicho, estos datos corresponden a la media de cada carburante, porque luego cada estación de servicio aplica sus propios precios. Así, ese mismo miércoles, el diésel estaba por encima de los dos euros en algunas gasolineras, mientras que la gasolina de 95 octanos podía pagarse a 1,73 euros.

