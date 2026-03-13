La inteligencia artificial se dispara como el mayor reto de las empresas en ciberseguridad

La Inteligencia Artificial se ha convertido por primera vez en el principal desafío de ciberseguridad para las empresas españolas. Así lo revela la séptima edición del informe 'El estado de la ciberseguridad en España', elaborado por Deloitte y presentado este jueves en València ante representantes del ecosistema empresarial y tecnológico.

El estudio, basado en una muestra de más de 115 compañías del tejido empresarial español, desde empresas del Ibex 35 hasta líderes regionales, sitúa a la IA como el mayor reto para los responsables de seguridad (CISO): el 77 % de las organizaciones la identifica como su principal desafío en 2026, frente al 39 % que lo señalaba en la edición anterior de 2025.

La presentación del informe se ha celebrado en el Roig Arena, "una de las infraestructuras más avanzadas del país y que ha desarrollado su sistema integral de ciberseguridad junto a Deloitte", señalan desde la consultora.

El informe muestra "un cambio significativo en el mapa de riesgos empresariales. La Inteligencia Artificial se posiciona por primera vez como el principal reto de ciberseguridad, por delante de la gestión de la cadena de suministro o la regulación", recoge el informe.

Este cambio responde a la adopción acelerada de modelos de IA avanzados por parte del negocio, "lo que amplía la superficie de riesgo y genera nuevos vectores de ataque". Sin embargo, añade, "muchas organizaciones aún no han adaptado sus mecanismos de control a esta nueva realidad".

"La irrupción de la Inteligencia Artificial está transformando profundamente el panorama de la ciberseguridad. Las empresas valencianas, y en el conjunto de España, necesitan evolucionar hacia nuevos modelos operativos capaces de gestionar entornos más dinámicos e impredecibles, donde los controles tradicionales ya no son suficientes", explica Francisco Costas, socio responsable de ciberseguridad de Deloitte en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.

Actualmente, solo el 27 % de las empresas ha desplegado controles específicos para proteger los modelos de IA, cifra que aumenta hasta el 44 % entre las organizaciones con mayor nivel de madurez en ciberseguridad.

Escasez de talento especializado

La falta de profesionales cualificados continúa siendo uno de los principales retos del sector. El 38 % de los responsables de seguridad identifica la escasez de talento como uno de los principales desafíos, al que se suma el desgaste de los equipos ante la creciente presión operativa, según el informe.

Como respuesta, los modelos organizativos evolucionan hacia esquemas híbridos: actualmente, el 60 % del personal de ciberseguridad es externo, frente a un 40 % interno.

Durante el evento, el equipo de Tecnología del Roig Arena compartió cómo se ha abordado el diseño de la infraestructura tecnológica y de ciberseguridad del recinto, una de las mayores instalaciones de este tipo en España.

La instalación cuenta con más de 4.000 puntos de datos, entre cámaras, sistemas audiovisuales y equipamiento tecnológico, así como 140 equipos críticos protegidos, todo ello integrado en una arquitectura de red diseñada para garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones durante grandes eventos.