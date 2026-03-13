Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marina de Empresas reunirá a 5.000 personas en la 2ª edición de FOMOfest

El festival que se celebrará el 28 de marzo en Marina de Empresas con charlas, talleres y experiencias poniendo el foco en el talento extraordinario y diferente

Carolina Marín, en FOMOFest en elk la edición de 2025.

Carolina Marín, en FOMOFest en elk la edición de 2025. / LEVANTE-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Marina de Empresas, el polo de emprendimiento e innovación impulsado por Juan Roig celebrará, el próximo 28 de marzo, la segunda edición de FOMOfest, un evento diseñado para conectar con los asistentes a través de experiencias, charlas y talleres protagonizados por referentes de distintos sectores. El festival reunirá en Marina de Empresas a público interesado en el emprendimiento, la innovación, la comunicación y el desarrollo personal. A lo largo de la jornada, los asistentes podrán aprender de profesionales del deporte, la ciencia y la creación de contenido, así como participar en talleres prácticos y conocer el ecosistema emprendedor impulsado por Marina de Empresas.

Las empresas patrocinadoras del evento, entre las que se incluyen Internxt, Canon, Familia Martínez, Helados Estiu, entre otras, ofrecerán a las nuevas generaciones la oportunidad de vivir experiencias prácticas capaces de conectar con talento raro o inquieto. Entre los ponentes destacados de esta edición se encuentran Sara García Alonso, astronauta de la Agencia Espacial Europea y referente internacional en ciencia; Saúl Craviotto, campeón olímpico en piragüismo y uno de los deportistas españoles más laureados; Andrea Fuentes y Dennis González, entrenadora y nadador artístico respectivamente, reconocida por su liderazgo en el alto rendimiento y Natalia Rodriguez, empresaria experta en IA.

Gustavo Zerbino

También participará Gustavo Zerbino, superviviente del accidente aéreo de los Andes y reconocido conferenciante internacional sobre resiliencia y trabajo en equipo. Su intervención abordará el liderazgo y la capacidad de superación en situaciones extremas.

El programa incluirá además la participación del estudio creativo TOT Studio, así como del popular podcast deportivo Drafteados. El creador de contenido Nil Ojeda cerrará la jornada en el escenario principal junto a M***shakes, con una charla sobre creatividad digital, cultura de internet y nuevas formas de conectar con las audiencias jóvenes.

La programación de FOMOfest se desarrollará en distintos espacios de La Marina de València donde, además, se ofrecerá una variada oferta gastronómica de la mano de reconocidas empresas de restauración valencianas en su mayoría.

Oportunidades profesionales

El evento concluirá con una closing party organizada por BigSound Festival, que pondrá el broche final a la jornada con música en directo. FOMOfest es un evento gratuito y abierto al público interesado en explorar nuevas oportunidades profesionales, aprender de referentes y conectar con otros jóvenes con inquietudes emprendedoras. Para asistir, es necesario realizar una inscripción previa.

