Las rurales valencianas baten récords y ganan casi 139 millones en 2025

En sintonía con el resto del sistema financiero, 2025 fue un año de récords en el beneficio de las cajas rurales de la Comunitat Valenciana. Las tres decenas de entidades que tienen sede en la autonomía registraron unas ganancias conjuntas de 138,9 millones de euros, lo que implica un incremento del 24,8 % respecto a los 111,3 del cierre de 2024, según los datos hechos públicos por la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc).

El crecimiento no es tan acusado en términos porcentuales, aunque sí en cifras absolutas, si a los resultados de las citadas se le añaden los de Cajamar, la mayor rural de España, cabecera de un grupo cooperativo del que forman parte un número considerable de las entidades valencianas y que en la anterior crisis elevó de forma considerable su negocio en la autonomía tras absorber a Ruralcaja o Caja Campo. En este caso, sumando los 323 millones ganados por la firma con sede en Almería, el volumen de beneficios en 2025 asciende a 462 millones, un 20,6 % más en relación a los 383,6 de un año antes.

Algemesí

Todas las rurales valencianas registraron el año pasado un incremento de sus ganancias, a excepción de la caja de les Coves de Vinromà, que las redujo en un 19,4 %, hasta los 545.000 euros. La inmensa mayoría creció, sin embargo, a dos dígitos. El caso más espectacular es el de la rural de Algemesí, cuyos beneficios alcanzaron los 6,6 millones tras experimentar un aumento del 383,2 %.

No obstante, el alza más significativa es el de Caixa Popular, que por muy poco no ha arrabatado a la Central de Orihuela el liderazgo en la Comunitat Valenciana. Y es que la entidad presidida por Rosendo Ortí ha logrado unos beneficios de 42,004 millones de euros tras registrar una subida del 36 % desde los 30,8 millones de 2024. Por su parte, la entidad alicantina solo elevó sus resultados en un 10,6 %, hasta los 42,061 millones desde los 38 de un año antes.

Torrent

La cuarta posición en el escalafón le corresponde a la rural de Torrent, una de las dos decenas de cooperativas que forman parte del grupo Cajamar desde la crisis financiera iniciada en 2008 y que provocó en los años sucesivos una reconversión vertiginosa del sistema español y, singularmente, del valenciano. La entidad de l'Horta incrementó sus ganancias en un 25,8 % y las situó muy cerca de los cinco millones de euros. Concretamente, en los 4,96.

Es significativo que cinco de las entidades castellonenses que no forman parte del Grupo Cooperativo Cajamar, aunque alguna de ellas sí están en el Banco de Crédito Social Cooperativo que también lidera la misma, son las únicas cuyos beneficios han crecido por debajo de los dos dígitos. Se trata de La Vall Sant Isidre (2,9 %), Alcora (5,9 %), Onda (4,1 %), Benicarló (2,2 %) y Vinarós (7,7 %).