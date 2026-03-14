El choque entre Trump y Sánchez salpica a València: 'parón' de reservas de turistas americanos

Los desencuentros entre Pedro Sánchez y Donald Trump, a cuenta del posicionamiento de España ante la guerra de Irán, tiene efectos no solo en las amenazas del presidente estadounidense sobre el comercio con España, sino también en áreas especialmente sensibles para la Comunitat Valenciana como el turismo. La patronal hotelera de la Comunitat Valenciana Hosbec alerta de que han detectado un parón de reservas para estas Fallas por parte de turistas procedentes de EE UU.

Desde Hosbec aseguran que es patente "una desaceleración de reservas de turistas americanos, mercado que es muy importante en la ciudad de València con cuotas de entre un 8-10 % por una crisis de reputación del conflicto que el Gobierno de España mantiene con el Gobierno de los Estados Unidos y el movimiento 'MAGA' (Make America Great Again)".

"Un conflicto de estas características y con una afectación a la economía general no puede beneficiar a nadie y desde el sector turístico de la Comunitat Valencia se espera que pueda finalizar lo antes posible para normalizar indicadores tan importantes para las empresas o la economía doméstica como el precio de la gasolina y energía, los tipos de interés o la cesta de la compra", añaden desde Hosbec.

"Una de las grandes citas turísticas de València, las Fallas, no va a tener el efecto deseado en la industria hotelera de la ciudad y su área metropolitana de acercar sus niveles al lleno técnico", dicen desde Hosbec. Al menos así lo reflejan los datos de reservas y ocupación hotelera que el departamento de BigData Hosbec ha cerrado este viernes para calcular los principales indicadores de ocupación hotelera para este próximo fin de semana y para el periodo ampliado hasta el 19 de marzo.

Ocupación al 83 %

Los datos de reservas confirmadas por la patronal indican que la ocupación hotelera de Valencia y su área metropolitana estará en el 83 % durante este fin de semana y al 70 % durante el periodo de Fallas hasta el próximo jueves 19 de marzo. No obstante, estos datos mejoran los registros de 2025 (77 % del fin de semana y 70 % hasta el 19 de marzo) año en el que las Fallas estuvieron muy afectadas por el mal tiempo.

El sector, sin embargo, todavía confía en "poder subir algún punto de ocupación en el balance final con reservas de última hora gracias a la disponibilidad existente". No obstante, el hecho de que San José solo sea festivo en cuatro comunidades autónomas (Murcia, Navarra, País Vasco y Galicia), además de la Comunitat Valenciana, "no favorece el movimiento de los turistas nacionales"

Desde Hosbec aseguran que el impacto del conflicto bélico del Golfo Pérsico "no está siendo importante en este momento, pues solo afecta a turistas que han cancelado sus vuelos desde Oriente Medio o Asia con escala en Dubai o Doha". "Los corredores vía Estambul o Frankfurt -recuerdan- siguen operando con total normalidad y conectan Valencia con los principales destinos orientales".

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Cabe recordar, como ya publicó este diario, que viajeros procedentes de países como China, Japón o Australia, que utilizan escalas en aeropuertos como los de Doha o Dubái, con destino la Comunitat Valenciana, ya han cancelado sus reservas debido al conflicto en Oriente Medio. Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, explicó al respecto que "toda la operación aérea desde Asia está siendo muy complicada por los cierres de los 'hubs' de Dubái y Doha, sobre todo".