Citrini, ‘crack’ mundial

Quizá puedan pensar que estamos hablando del rutilante nuevo fichaje de algún club de fútbol pero, desgraciadamente, Citrini alude a una realidad completamente diferente y distópica, en 2028. Recientemente, Citrini Research, firma de análisis e investigación de inversiones independiente, publicó el informe «La crisis global de inteligencia de 2028». Hipótesis o no, plantea un escenario que la pasada semana sacudió Wall Street; en el que la inteligencia artificial ha copado todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y, sobre todo, concreta cuál podría llegar a ser su impacto real en la sociedad.

En este posible escenario, si la inteligencia, que históricamente ha sido el recurso más valioso y escaso, se convierte en una ‘commodity’; algo barato y sencillo gracias a los agentes de IA, el valor del trabajo cualificado humano se desplomaría por completo. Ello desencadenaría un efecto colateral negativo, sobre todo, en empleados de lo intangible (consultores, analistas, administrativos, programadores, gestores...) y, por ende, en sus hábitos de consumo, hipotecas…y, por tanto, en el PIB mundial. En definitiva, una “crisis mundial de la inteligencia” no provocada por el fracaso de la IA, sino, justo lo contrario, por su éxito y, sobre todo, porque la sociedad, de la que formamos parte todos, no está sabiendo adecuarla convenientemente al bien común.

El riesgo no está en la tecnología, como necesario recurso de desarrollo, sino en el uso que hacemos de ésta y, sobre todo, qué actitudes y aptitudes delegamos en ella. Obviamente, hacer uso de la IA es un gran avance que nos facilitará hitos imposibles pero, la cuestión es si, a partir de los entornos laborales y educativos actuales, seguiremos siendo capaces de formular las cuestiones pertinentes o, simplemente, consumiremos compulsivamente lo que nos sugiera ésta, sin el menor atisbo de crítica o reflexión.

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Precisamente, en pleno debate acerca del para qué y, sobre todo, el cómo de la IA, el expresidente de Telefónica, en la última edición de Forinvest, aportó algo de luz. En palabras de José María Álvarez Pallete, “Es el momento de las ciencias sociales, no sólo de la tecnología’. En este punto, es vital que, desde el pensamiento crítico, analicemos además de lo que son capaces de hacer las máquinas cómo queremos que ese potencial se aplique. El hecho de que, libre y puerilmente, abdiquemos de nuestras competencias, capacidades y libertades en el mal uso de la tecnología me parece un suicidio colectivo al que, con informe o no, estamos contribuyendo desde todos los estamentos sociales.