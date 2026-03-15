Francisco Segura, presidente Avia: "Las crisis siempre ayudan: o mueres o sale reforzado"

Ford marca el paso del sector de la automoción en Valencia y no pasa por un buen momento. ¿Estamos ante un bache coyuntural del ciclo del automóvil o ante un cambio estructural del modelo industrial en la Comunidad Valenciana?

Estamos en una transición muy importante, quizás la más importante en el sector de la automoción desde sus inicios. Lo que está claro es que se está haciendo de una manera un poco más desacelerada de la que a todos nos gustaría. Este cambio de modelo está haciendo que aparezcan nuevos jugadores. En este caso, muchos vehículos eléctricos vienen importados de Asia. Europa está en una transformación muy importante, pero tenemos muy claro que esto es un tema coyuntural que poco a poco se irá regularizando en ventas y las fabricaciones en Europa. Estamos a la expectativa.

Pese a todo, las cifras de la industria auxiliar parecen positivas.

Afortunadamente sí. Aunque todo el negocio en la planta de Ford en Almussafes ha decrecido considerablemente, las cifras del parque de proveedores se ha mantenido mejor de lo que nos imaginábamos. Seguimos siendo alrededor del 9,3 % del PIB industrial, una cifra importantísima, y mantenemos entre los 22.000 y 24.000 puestos de trabajo. Ello es debido sobre todo a la diversificación por parte de todos los proveedores. La consecuencia ha sido mucho más positiva de lo que nos esperábamos.

¿Cuántas empresas del clúster están hoy en una situación de ‘supervivencia financiera’ por la caída de producción, y qué indicadores internos manejan para medir el riesgo real de cierres o deslocalizaciones?

No manejamos esos indicadores, lo que sí sabemos, por desgracia, es cuando alguna compañía ha causado baja a nivel industrial. Esperamos que ese número no vaya a más porque la situación es estable. Es probable que algunas empresas estén pasando momentos más difíciles, pero saben que van a tener la oportunidad de un crecimiento importante en ventas en Valencia. Eso hace que en el sector tengamos que estar muy alerta y que siga más vivo que nunca.

La automoción europea vive una doble presión: regulación climática y competencia asiática. ¿Cree que Bruselas ha calibrado bien los tiempos de la transición al coche eléctrico para no poner en riesgo la cadena de proveedores?

Creo que Europa no ha sabido ver a lo que nos enfrentábamos, no ha sabido regular para los intereses de Europa. Siempre digo casi de broma, que se ha regulado casi para favorecer las importaciones de los vehículos eléctricos de fuera de Europa. Europa está intentando retomar el modelo, está intentando alargar los plazos de electrificación, está intentando empezar a regular un poco más coherentemente para Europa. Esperamos que así sea, porque al final la regulación está teniendo más incidencia de lo que la gente se puede imaginar en nuestro sector.

Desde Avia, ¿qué le piden a las administraciones en términos de ayudas directas, incentivos fiscales o flexibilidad normativa para evitar un desmantelamiento industrial?

Que tengan en cuenta que las regulaciones nos afectan muchísimo, que tienen que ayudar a un sector que en estos momentos está pasando momentos difíciles y que es un sector muy importante, de crecimiento en riqueza y valor añadido para toda la sociedad y que a nivel estratégico tienen que tenerlo en cuenta. En estos momentos las circunstancias no son muy favorecedoras para el sector en Europa. Tenemos que recuperar esa fuerza que teníamos y sobre todo que la industria del sector de automoción en España, en la Comunitat Valenciana y en Europa tiene que seguir insistiendo en que es un motor de la economía en general.

La fábrica de Ford en Almussafes es el gran tractor del sector en la Comunitat. ¿Qué impacto real está teniendo la menor carga de trabajo de la planta en la facturación y el empleo de las empresas proveedoras?

Hay que distinguir dos asuntos. Por un lado, lo que es la propia planta, donde se llegaron a fabricar más de 400.000 vehículos. En estos momentos estamos con unas provisiones de unos 100.000 vehículos. Por otro lado, el parque de proveedores ha salido diversificar en clientes y en otros sectores industriales y eso hace que sigamos manteniéndonos. Y yo creo que de una manera más fuerte todavía. Desde Avia estamos convencidos de que empezaremos a ver novedades en la planta de Almussafes con más fabricación de vehículos. Eso reforzará el tejido industrial, tanto en la planta de Ford como en el parque de proveedores.

¿Ha hecho falta esta crisis de Ford para que los proveedores activen o reactiven esa diversificación?

Las crisis siempre ayudan: o mueres o sale reforzado. En este caso, el sector va a salir muy reforzado. Es momento de agradecer todos los esfuerzos que ha hecho Ford y la Generalitat Valenciana por mantener la planta abierta.

En los últimos meses, se ha hablado del interés de firmas chinas por Ford. ¿Cree que se instalará una firma china?

No sabría responder porque no tengo la información. Lo que sí puedo decir es que estamos convencidos de que Ford está haciendo grandes esfuerzos para intentar aumentar su capacidad de fabricación. Estamos convencidos de que en breve tendremos noticias. No sabremos si será alguna ‘joint venture’ con alguna otra marca o será la propia marca que aumente el número de vehículos.

Si Ford no asignara un vehículo propio, ¿cómo sería el golpe al sector de proveedores?

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Estamos convencidos de que una fábrica como Almussafes, que tiene una capacidad de producción tan alta, nunca se va a quedar en 100.000 vehículos. Va a aumentar su capacidad. Estamos convencidos de que esos son sus planes y es la única manera que vemos que tenga viabilidad la planta.