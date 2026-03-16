Aedas comercializa cerca de 300 pisos en Valterna

Aedas Homes continúa creciendo en el municipio de Paterna. Después de los lanzamientos de los residenciales Aleria y Llunare -ambos ya en construcción-, ahora la compañía presenta el proyecto Riura con el que se aproxima a las 300 viviendas en total en Paterna, todas situadas en el privilegiado enclave de Valterna.

La promoción Riura está conformada por un total de 104 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, incluidas unidades en planta primera con una gran terraza y áticos como tipología especial, con precios desde 193.000 euros -con parking y trastero-, y completas zonas comunes que cuentan con zona ajardinada, piscina al aire libre con solárium, gimnasio equipado, sala comunitaria con coworking, espacio de juegos infantiles, conserjería y aparcamiento para bicicletas.

“Aedas Homes ha vuelto a diseñar un proyecto a medida de las necesidades de la demanda en Paterna en precios, superficies, distribuciones y áreas comunes”, asegura Dolores Rubio, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Valencia y responsable de Riura, quien señala que el proyecto también ofrece la tipología de 2D+, es decir, inmuebles de dos dormitorios con un espacio extra para crear un despacho, sala de juegos o cubrir otras necesidades.

Sostenibilidad doble A

Riura, que lleva el sello local del estudio EAP Arquitectura, también se alza como una promoción sostenible. “Tendrá la calificación energética doble A”, remarca la Gerente, que enumera algunas de las medidas que harán de Riura un proyecto altamente respetuoso con el medioambiente: aerotermia centralizada para generación de ACS, doble acristalamiento con rotura de puente térmico, placas fotovoltaicas o certificación energética de consumo.

Atendiendo a estas cualidades y características de Riura, la promoción está dirigido a jóvenes (solteros o en pareja) que desean una primera vivienda, pero también para familias primerizas o en crecimiento e inversores que buscan oportunidades rentables. “Riura ofrece una gran variedad de viviendas para todo tipo de clientes en una zona preferentemente familiar y adaptadas a las diversas necesidades y etapas de las familia a un precio ajustado”, recalca Dolores Rubio.

Excepcional ubicación y oferta de servicios

Otro de los puntos fuertes de Riura lo representa su ubicación en Valterna, uno de los nuevos desarrollos urbanos del municipio de Paterna, que forma parte del área metropolitana de València. De este modo, los residentes de Riura vivirán a sólo 15 minutos de la gran ciudad y, a la vez, disfrutarán de un barrio tranquilo y moderno, rodeado de todo tipo de servicios, como centros educativos, superficies comerciales, parques y centros deportivos y próximo a importantes focos empresariales como el Polígono Industrial Fuente del Jarro y el Parque Empresarial Táctica.

"Valterna, que se emplaza a menos de 10 kilómetros del centro de València, se alza como una zona que ofrece todo tipo de servicios, como dos de los centros educativos más reconocidos de Valencia (Liceo Francés y Escuela Infantil Montessori), el Centro Comercial Valterna Plaza, jardines públicos, polideportivo o supermercados”, especifica Dolores Rubio, quien también destaca que está prevista la construcción del futuro Hospital Arnau de Vilanova en la zona.

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Porcentaje de ventas

Dolores Rubio indica que Riura viene a dar respuesta a una demanda huérfana de oferta de vivienda de obra nueva. “Aleria ya está vendida al 90%, Llunare al 66% y seguimos constatando un fuerte interés por vivir en este enclave”, concluye la gerente.